Gewalt gegen Frauen: Landesrätinnen fördern Information und Austausch

Opferschutzeinrichtungen, Frauenberatung, Landespolizeidirektion, Kriminalamt, Kinder- und Jugendhilfe, Landesgesundheitsagentur, Schulpsychologie und Bildungsdirektion. Diese Organisationen sind Ansprechpartner, wenn in Niederösterreich Kinderschutz und der Schutz gegen Gewalt an Frauen im Mittelpunkt stehen. Aus diesem Grund haben die Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP), Susanne Rosenkranz (FPÖ) und Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) gemeinsam Vertreterinnen und Vertreter dieser Organisationen zu einem Runden Tisch geladen. Im Fokus standen der Erfahrungsaustausch zwischen den Organisationen sowie die Vorstellung aktueller Maßnahmen im Bereich der häuslichen Gewalt.

„Im Bereich Kinderschutz gibt es das gleiche Phänomen wie bei häuslicher Gewalt gegen Frauen: Es gibt viele Schnittstellen und Übergänge in den Kompetenzen, wo die Gefahr besteht, dass Informationen verloren gehen“, betont Familienlandesrätin Teschl-Hofmeister. Aus diesem Grund müsse man verantwortliche Organisationen regelmäßig „an einen Tisch holen“, um bestehende Maßnahmen zu evaluieren. Auf deren Basis könne man für weitere Initiativen und Projekte aufbauen, fügt Ulrike Königsberger-Ludwig hinzu. Laut Susanne Rosenkranz seien einige erfolgreiche Maßnahmen zwar bereits im Einsatz, dennoch gebe es noch viele ungenutzte Anknüpfungspunkte.

Die Landesrätinnen tauschten sich gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern der verantwortlichen Organisationen über bestehende und mögliche Maßnahmen im Bereich Kinderschutz und Gewalt gegen Frauen aus. Foto: NLK Burchhart

„Viele von Gewalt betroffene Frauen wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen“

Gemeinsam mit verschiedenen Organisationen setzt das Land Niederösterreich bereits einige Maßnahmen für den Schutz von Kindern und Frauen um. Das Symposium „Gemeinsame Verantwortung für unsere Kinder“ zum Thema Kinderschutz und Kinderschutzkonzepten nennen die Landesrätinnen als Best-Practice-Beispiel. Auch die Neuauflage der Broschüre „Sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen“, welche gemeinsam mit der Kinderschutzorganisation „die möwe“ ausgearbeitet wurde, stellt Kinderschutzkonzepte in den Mittelpunkt. Auch das jährliche Symposium der Fachstelle für Gewaltprävention und der Pädagogischen Hochschule NÖ in Baden widmet sich am 16. November dem Thema Kinderschutz.

Im Bereich Gewalt gegen Frauen bzw. Häusliche Gewalt wurde vergangenes Jahr die Faltkarte „Gewalt erkennen und reagieren“ neu aufgelegt. Durch das kürzlich präsentierte Gemeindepaket soll die Zivilcourage in der Bevölkerung durch Vernetzung auf Gemeindeebene gestärkt werden. Im Rahmen der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt gegen Frauen“ wird es auch in Niederösterreich Aktionen geben. „Denn leider zeigen Untersuchungen noch immer, dass viele von Gewalt betroffene Frauen nicht wissen, wohin sie sich wenden können. Wir werden hier nicht lockerlassen“, erklärt Teschl-Hofmeister.