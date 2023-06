VPNÖ fordert von SPÖ NÖ Bekenntnis zu Straßenbau-Projekten

In der ORF-Pressestunde betonte der neue Bundes-SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler, dass man die Frage von mehr Verkehr, nicht mit neuen Autobahnen und Straßen bekämpfen könne. Die VPNÖ fasste das als generelle Absage für Straßenbau-Projekte auf und ortet deshalb einen Kurswechsel der SPÖ NÖ. Diese hatte bisher gemeinsam mit der ÖVP und der FPÖ Projekte wie die Marchfeld Schnellstraße (S 8) oder die Traisental Schnellstraße (S 34) unterstützt und etwa auch an Demonstrationen für die S 8 teilgenommen.

„Die SPÖ NÖ muss sich jetzt klar positionieren - stehen sie hinter den geplanten Projekten oder ändern sie aufgrund ihres neuen Vorsitzenden Andreas Babler den Kurs“, meinte Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Abgeordneten René Lobner und Florian Krumböck (beide ÖVP).

VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner kritisiert die Linie des neuen SPÖ-Bundesvorsitzenden. Foto: VPNÖ

Krumböck betonte, dass es auch in Zukunft einen Mix aus öffentlichem Verkehr, aktiver Mobilität und Individualverkehr brauche. „Mich irritiert es sehr, dass Andreas Babler so leichtfertige Projekte wegwirft“, meinte der Abgeordnete und hinterfragte, ob er dafür Rückhalt in den eigenen Reihen habe.

Lobner berichtete, dass die Aussagen in seiner Heimatregion, dem Bezirk Gänserndorf, für Beunruhigung und Unverständnis gesorgt haben. Er erwarte sich eine Klarstellung auf welcher Seite die Funktionärinnen und Funktionäre in dem Bezirk stehen, in dem seit vielen Jahren, aufgrund von Staus und starkem Zuzug, um die S 8 gekämpft werde.

SPÖ NÖ sieht ein „Sommertheater der ÖVP“

Die SPÖ spricht von einem „Sommertheater der ÖVP“. An den Positionen der SPÖ Niederösterreich habe sich nichts geändert, heißt es auf Nachfrage. „Zukünftige programmatische Ideen werden im engen Austausch mit der Bundespartei entwickelt. Grundsätzlich gilt aber, dass in Niederösterreich Schwarz-Blau koaliert und damit auch die Verantwortung trägt. Statt sich mit der SPÖ zu beschäftigen, sollte die Regierung regieren und die Teuerung bekämpfen“, sagt ein Sprecher.

Tatsächlich spielt die Frage, ob die SPÖ für oder gegen die Projekte ist, bei deren Umsetzung zurzeit keine Rolle. Bei der S 8 sowie der S 1 samt Lobautunnel liegt der Ball zurzeit beim Bundesverwaltungsgericht. „Das Bekenntnis der SPÖ muss aber eingefordert werden, weil wir seit Jahren gemeinsam für diese Projekte kämpfen“, erklärte Lobner.