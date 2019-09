AktionsGemeinschaft bekommt erste Obfrau .

Die ÖVP-nahen Studentenvertreter der AktionsGemeinschaft (AG) haben erstmals in ihrer fast vierzigjährigen Geschichte eine Obfrau: Bei der Bundeskonferenz der AG am Sonntag wurde die 24-jährige Niederösterreicherin Sabine Hanger zur neuen Vorsitzenden gewählt, hieß es am Montag in einer Aussendung. Sie war zwischen 2017 und 2019 Vorsitzende der AG Jus an der Uni Wien.