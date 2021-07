Richter: "In Ferien nicht wieder Homeschooling spielen" .

Eine Woche nach Wien, Niederösterreich und Burgenland starten heute, Freitag, nach der Zeugnisverteilung in allen anderen Bundesländern die Sommerferien. Und die sollten gerade nach dem ungewöhnlichen, stark von Corona geprägten Schuljahr wirklich zum Abschalten genutzt werden, empfiehlt Andrea Richter, Leiterin der NÖ-Schulpsychologie. "Wir sollten versuchen, nicht das Corona-Jahr in die Ferien hineinzuziehen und in den Ferien nicht wieder Homeschooling zu spielen."