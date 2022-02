Neuer ASBÖ-Chef: Sauer folgt auf Pendl

Am 9. Dezember 2021 wurde Hannes Sauer vom Vorstand des Arbeiter-Samariter-Bundes NÖ als Nachfolger des im November verstorbenen Präsidenten Otto Pendl bestimmt. Die offizielle Berufung folgte dann am 21. Jänner.

Nachfolger von Otto Pendl Hannes Sauer neuer NÖ Samariterbund-Präsident

„Für mich ist das etwas ungewohnt“, sagt Sauer im NÖN-Gespräch. „Ich war bisher immer der, der neben dem Fotografen stand, jetzt stehe ich davor.“

Schon 2017 habe ihn Pendl gefragt, ob er sich vorstellen könnte, ihm nachzufolgen. Als er, Sauer, gezögert habe, sagte Pendl in seiner unnachahmlichen Art: „Gib a Ruah, machst es oder nicht?“ Nun hat es der „überzeugte Sozialdemokrat“ Sauer also gemacht. Und er glaubt fest daran, dass man für so eine Aufgabe die Menschen mögen muss. „Das ist wie bei einem Arzt.“

„Ich werde den Weg des Otto weitergehen“

Rund 150 Hauptberufliche gibt es beim ASBÖ NÖ, davon sind 80 im Rettungsdienst und der Rest in Verwaltung und in der Sozial-GMbH des ASBÖ tätig.

„Ich werde den Weg des Otto weitergehen“, sagt Sauer. Ausbauen will er den Pflegebereich. Der ASBÖ NÖ bietet hier keine mobilen Einheiten an, sondern betreibt eigene Einrichtungen. Erst im Vorjahr gab es den Spatenstich für ein Pflegeheim in Wiener Neustadt, das ab 2024 mit 60 bis 65 Betten in Betrieb gehen soll.

Mit seinen 22 Stützpunkten und der Wasserrettung Mödling ist der ASBÖ in NÖ wesentlich kleiner als der große Bruder Rotes Kreuz. Eine Konkurrenz sieht Sauer aber nicht, mit Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll gebe es guten Kontakt.

„Das Rote Kreuz hat rund 80 Prozent Marktanteil in NÖ, wir liegen bei 12,5 Prozent“, nennt Sauer nüchterne Fakten. Außerdem: Bei der Alarmierung mache Notruf NÖ keinen Unterschied zwischen den Rettungsorganisationen. Wie das Rote Kreuz sucht auch der ASBÖ Freiwillige. Man werbe sich aber nicht gegenseitig Sanitäter ab, betont Sauer.

Der ASBÖ ist in NÖ im Süden und im Zentralraum vertreten. Im Waldviertel gibt es nur einen Stützpunkt in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl), im Weinviertel gar keinen. Ein Ausbau der Organisation im Osten und im Norden des Bundeslandes ist nicht geplant.

Der ASBÖ, erzählt der neue Präsident, hat sich vor 90 Jahren in den Industrieregionen des Landes entwickelt: „Da gab es viele Verletzte und dort haben sie sich auch rettungsdienstlich organisiert.“

Was plant der ASBÖ in näherer Zukunft? Da möchte Sauer einmal die Second-Hand-Läden SAMLA in Ebreichsdorf und Purkersdorf ausbauen: Es soll dort mehr Kleinmöbel und Geschirr geben.

Im Bereich der Pflege kann Sauer sich vorstellen, neben Wiener Neustadt noch zwei bis drei weitere Standorte zu errichten – einer davon soll in Traismauer sein. Dort nimmt derzeit das größte bereits laufende Projekt Gestalt an: Die neue ASBÖ-Zentrale, die von Wilhelmsburg übersiedelt wird. 2023 wird der Stützpunkt fertig sein, dann will man mit 12 bis 14 Hauptberuflichen, der Rettungsschule sowie dem Katastrophen-Stützpunkt pünktlich zur Landeskonferenz eröffnen.