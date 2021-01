Die von der Europäischen Kommission festgestellten Preisabsprachen eines Lkw-Kartells beschäftigen weiter Niederösterreich. Schon im Vorjahr wurde bekannt, dass sich der NÖ-Landesfeuerwehrverband an einer Sammelklage gegen mehrere namhafte Lkw-Hersteller beteiligt. Diese mussten, wie berichtet, wegen illegaler Preisabsprachen eine Strafzahlung von drei Milliarden Euro leisten. Zwischen 1997 und 2013 haben sie der Kommission zufolge auf den eigentlichen Preis bis zu zehn Prozent aufgeschlagen.

Nun steht fest, dass zahlreiche NÖ-Gemeinden ebenfalls versuchen, sich Geld zurückzuholen. Die Machenschaften der Lkw-Hersteller haben sie etwa beim Ankauf von Bauhof-Fahrzeugen oder Lkw für kommunale Unternehmen getroffen. Die Rede ist von einem Schaden im Millionen-Bereich – Feuerwehrautos nicht miteingerechnet.

Der Gemeindebund hat die Bürgermeister deshalb im Sommer über die Möglichkeit der Teilnahme an der Sammelklage, die von einem Prozessfinanzierer organisiert wird, informiert. Bis 31. Dezember 2020 hatten sie Zeit, sich anzuschließen. Nun laufen die letzten Prüfungen. Fix ist, dass sich mehrere Dutzend Gemeinden an die Klage anhängen, informiert NÖ-Gemeindebund-Sprecher Bernhard Steinböck. Darunter die meisten größeren Städte.

St. Pölten hat für bis zu 30 Laster zu viel bezahlt

Betroffen ist etwa die Landeshauptstadt. Dort vermutet man zu hohe Preise für gleich 30 angeschaffte Fahrzeuge. „So wie es vom Städte- und Gemeindebund empfohlen wurde, hat sich die Stadt der Sammelklage angeschlossen“, bestätigt eine Magistratssprecherin. Sachverständige rechnen mit einem Schaden zwischen zehn und 15 Prozent des Anschaffungswertes.

„Es handelt sich dabei jedoch um eine vorsichtige Schätzung“, betont man im Magistrat. Geht man davon aus, dass ein solches Gefährt annähernd 100.000 Euro kostet, könnten allein für ein Fahrzeug also über 10.000 Euro zu viel bezahlt worden sein. Hochgerechnet kommt man alleine in St. Pölten auf einen sechsstelligen Betrag. „Das Ausmaß des Schadens werde jedoch erst in einem „schwierigen Verfahren“ geklärt. In Wiener Neustadt, Krems und Amstetten sollen in dem Zeitraum keine Laster angeschafft worden sein.

Bis die Kommunen erfahren, ob sie das erhoffte Geld tatsächlich zurückbekommen, wird es noch dauern. „Mit einer Entscheidung vor dem Sommer ist nicht zu rechnen“, sagt ein Sprecher des NÖ-Gemeindebundes.

Geschädigte Wehren können sich melden

Die Erfolgschancen werden aber gut eingeschätzt: „Wir sind zuversichtlich, dass die geschädigten Gemeinden zwischen fünf und zehn Prozent des Kaufpreises zurückbekommen.“

Bei den Feuerwehren, die für Tanklöschfahrzeuge zu viel bezahlt haben sollen, hat das Verfahren ebenfalls ein Prozessfinanzierer übernommen. Man geht davon aus, dass sich dieses über mehrere Jahre ziehen wird. Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit, dass sich geschädigte Wehren beim Landesfeuerwehrverband melden.