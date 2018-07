"Uns Freiheitlichen geht es in keiner Weise um eine Religionsdebatte, sondern um Tierschutz mit Herz und Hirn", sagte Klubobmann Martin Huber.

Der "aktuellen künstlichen Aufregung" um das Thema Schächten setzte Huber in einer Aussendung am Donnerstag entgegen, dass "Landesrat Waldhäusl die geltende Rechtslage vollzieht". Kritik übte der Klubobmann im NÖ Landtag an der SPÖ, deren Obmann Christian Kern den Rücktritt Waldhäusls gefordert hatte: "Die Sozialisten streuen in einer Tour Fake News und verkaufen unsere Landsleute für dumm", verwies Huber darauf, dass Waldhäusl die praxistaugliche Umsetzung eines Erlasses seines SPÖ-Amtsvorgängers Maurice Androsch prüfen lasse. Dieser wisse offenbar nicht einmal mehr, welche Vorgaben in seinem eigenen Erlass drinnen stehen.

In der Diskussion meldete sich auch die Katholische Aktion der Diözese St. Pölten zu Wort. "Jedwede Form der Registrierung oder Listenführung ist aus unserer Sicht selbstverständlich abzulehnen", hieß es in einer Aussendung. Da es im Christentum fast keine Speisevorschriften gebe, sei für Christen kaum nachzuvollziehen, was diese für praktizierende Juden oder Muslime bedeuten. "Ich verstehe, dass es manchmal eine Diskrepanz zwischen freier Religionsausübung und Tierschutz gibt. Beide gegeneinander auszuspielen ist eine sehr heikle Sache", meinte Präsident Armin Haiderer.

Es gäbe auch in Niederösterreich noch ganz andere und größere Brocken zum Wohl der Tiere zu bewältigen. Aber die Diskussion könne durchaus fruchtbar werden: "Denn selbstkritisch muss gesagt werden, dass sich Religionsvertreter nicht automatisch in Abwehrposition begeben brauchen, sondern unseren eigenen Umgang mit Tieren und dem Schlachten immer wieder überdenken sollten. Das schadet uns Christen nicht und ganz sicher Juden und Muslimen auch nicht", so Haiderer.

In der Diskussion um das Schächten hatte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Mittwoch festgehalten: "Dass sich die einzelnen Abnehmer zuerst registrieren lassen müssen, das wird es in Niederösterreich sicher nicht geben."