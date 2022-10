FPÖ NÖ spricht sich für Fracking im Weinviertel aus

Werbung

Der Ukraine-Krieg hat die Abhängigkeit Österreichs von russischem Gas deutlich gemacht. Seither ist die Debatte, wie sich das Land zu einem größeren Teil selbst mit Energie versorgen könnte, wieder entflammt. Die Sprache kommt dabei immer wieder auf die Schiefergas-Vorkommen, die in den Tiefen des Weinviertels schlummern sollen. Während die Grünen NÖ dem Landtag im September ein "Nein zum Fracking im Weinviertel" abringen wollten, sprach sich die FPÖ NÖ heute deutlich dafür aus. Die Industriellen-Vereinigung NÖ forderte bereits im Sommer eine Machbarkeitsstudie zur Schiefergas-Förderung im nordöstlichen Landesviertel.

FPÖ-Wirtschaftssprecher Reinhard Teufel sieht im Fracking derzeit die einzige echte Alternative, unabhängig von Russland und anderen Ländern zu werden und "den Niedergang unserer Industrie zu verhindern". Er sprach sich für die von der Montan-Universität Leoben entwickelte Methode des Bio-Frackings aus und kündigte dazu einen Antrag sowie eine Aktuelle Stunde im Landtag an. Vor zehn Jahren sind die Pläne der OMV, die umstrittene Fördermethode mit einer ersten Tiefbohrung zu erproben, am Widerstand von Bürgern und der Politik gescheitert - allen voran, weil die Methode den Ruf hat, die Umwelt zu zerstören.

Teufel nannte als Vorteile des Frackings, dass es "extrem günstig" sei und schneller gehe als der forcierte Ausbau der Erneuerbaren Energien - wobei einige Experten in beiden Punkten widersprechen. Der Gänserndorfer Erdöl-Experte Gerhard Ruthammer, der bei der OMV arbeitete und an der Montan-Uni lehrte, stellt die in Medienberichten kolportierten Zahlen etwa infrage. Man wisse nicht gesichert, ob es im Weinviertel tatsächlich so viel Schiefergas gibt, dass sich Österreich damit 30 Jahre lang versorgen könnte. Er betont, dass man einmal bohren müsste, um herauszufinden, wie groß die Vorkommen tatsächlich seien und zu welchen Kosten und in welchem Zeitrahmen sie gefördert werden könnten. "Um das herauszufinden, müsste man endlich einmal beginnen", bekräftigte Teufel.

Pernkopf sieht Fracking nicht als Teil des Energie-Plan des Landes

Auf der Bremse steht neben Grünen-Landessprecherin Helga Krismer auch Landes-Vize Stephan Pernkopf (ÖVP). Er betonte am Rande einer Pressekonferenz auf NÖN-Nachfrage, dass Schiefergas-Fracking im Energie-Plan des Landes nicht vorkomme. Dass man die Vorkommen in unter fünf Jahren nutzen könnte, glaubt er nicht. Pernkopf setzt stattdessen auf "grünes Gas". Krismer begründete ihre Ablehnung des Frackings im September unter anderem damit, dass es die angestrebte Klimaneutralität 2040 stark gefährden würde.

