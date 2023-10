Störaktion bei Matura-Feier: Ausgezeichnete vergab „Fleck“ an Politik

15 Prozent der niederösterreichischen Maturantinnen und Maturanten haben ihre Reifeprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden. Um ihre herausragenden Leistungen zu würdigen, fand im Festspielhaus St. Pölten, wie berichtet, eine Feierstunde mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Bildungsdirektor Karl Fritthum und dem ehemaligen Skirennläufer Marc Dirgruber statt. Wie nun ein Video in Sozialen Medien zeigt, nutzte „Fridays for Future“ den Festakt, um erneut Kritik an der Landesregierung für ihre Klima-Politik anzubringen.

„Wir Maturantinnen und Maturanten wurden ausgezeichnet für unsere Erfolge. Aber die Landesregierung leistet im Klimaschutz ein Nicht genügend“, rief die ausgezeichnete Maturantin Flora Peham, nachdem sie ihre Urkunde erhalten hatte. Anschließend wollte sie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ein Zeugnis mit einem „Nicht genügend“ überreichen. Diese nahm das allerdings nicht entgegen.

„Ich habe meine Leistung in der Schule erbracht und neben dem Aktivismus einen ausgezeichneten Erfolg geschafft. Die Landesregierung hat ihre Arbeit aus meiner Sicht nicht gemacht und zu wenig getan, um die Menschen vor der Klimakatastrophe zu schützen“, erklärt die Ausgezeichnete die Störaktion.

Mikl-Leitner betont auf NÖN-Nachfrage, dass Niederösterreich sehrwohl einiges gegen den Klimawandel tue: „Ich verstehe die Anlliegen dieser Gruppe. Und ich teile die Sorge um unser Klima. Der Blick in die Welt sollte aber schon vor Augen führen, dass wir beim Ausbau der Erneuerbaren Energien in Niederösterreich wesentlich weiter sind, als viele andere Regionen“, sagt die Landeshauptfrau. Das verdeutlicht sie mit dem Verweis auf die Windkraft, die in den kommenden Jahren verdreifacht, und die Sonnenkraft, die vervierfacht werden soll. „Es gibt es weiterhin viel zu tun, keine Frage. Aber das tun wir ja auch“, betont sie.