Seit 1. Juli hat Niederösterreich mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz inne. Gleichzeitig hat der blau-gelbe Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) naturgemäß auch das Kommando in der Finanzreferenten-Konferenz der Bundesländer übernommen.

Für seinen sechsmonatigen Vorsitz hat Schleritzko nun die Schwerpunkte bekannt gegeben: „Gerade das freie Spiel der Kräfte vor der anstehenden Nationalratswahl, die Beamtenregierung auf Bundesebene und die ohnehin anstehenden Herausforderungen, wie etwa der Klimawandel, werden unsere Beratungen prägen“, lautet Schleritzkos Ausblick. Konkret will er die Umsetzung der angekündigten Steuerreform, die Budgetdisziplin und die Kosten für den Klimawandel in den Fokus rücken.

"Es wird an allen Ecken und Enden versucht, das Beste herauszuholen"

Im Besonderen fordert Schleritzko die Nationalratsabgeordneten auf, ihrer Verantwortung gegenüber den Steuerzahlern gerecht zu werden und sich in Budgetdisziplin zu üben. Bekanntlich werden in der Vorwahlzeit von den Vertretern aller Parteien gerne Wahlzuckerln verteilt, wenn so wie aktuell das freie Spiel der Kräfte herrscht. So seien alleine in der letzten Sitzung des Nationalrates nicht budgetierte Gesetze beschlossen worden, die den Steuerzahler 1,14 Milliarden Euro (!) kosten.

„Es wird an allen Ecken und Enden versucht, das Beste für seine Klientel herauszuholen. Budgetdisziplin zählt dabei oft nur wenig. Ich unterstütze hier Finanzminister Müller, der Verantwortungsgefühl und Augenmaß beim Beschluss von neuen Maßnahmen eingefordert hat“, hält Schleritzko fest.

Gefallen findet Niederösterreichs Finanzlandesrat am Vorschlag, die Schuldenbremse in den Verfassungsrang zu heben. In Niederösterreich halte man sich schon jetzt an diese Regeln.

Einen Vorstoß will Niederösterreich in den nächsten Monaten bei der Diskussion um die Kosten im Kampf gegen den Klimawandel starten, da die drohenden Strafzahlungen bei Nicht-Erreichen von Klimazielen nicht nur die Bundes-, sondern auch die Landesbudgets treffen. Für Niederösterreich ginge es dabei um Strafen in der Höhe von 349 Millionen Euro bis 2030. „Wir wollen diese Mittel lieber sinnvoll einsetzen“, ergänzt Schleritzko. Konkret werden alle Themen bei der Konferenz der Finanzreferenten am 10. und 11. Oktober in Langenlois behandelt.