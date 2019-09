Jeder Niederösterreicher legt im Durchschnitt pro Tag eine Wegstrecke von 48 Kilometern zurück. Insgesamt investiert jeder Bürger so 81 Minuten täglich in die Fortbewegung – mit dem Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. "Die Einwohner des größten Bundeslandes sind damit so mobil wie noch nie", betont Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko, der die Ergebnisse der Mobilitätserhebung präsentierte. Vor fünf Jahren wurden im hierzulande noch 67 Millionen Kilometer pro Tag verzeichnet, pro Kopf kam man im Durchschnitt auf vier Kilometer und fünf Minuten weniger als 2018.

Das Auto bleibt trotzdem immer öfter in der Garage: „Der Anteil des öffentlichen Verkehrs an der Gesamtmobilität ist so hoch wie nie", freut sich Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko, der die Ergebnisse der Erhebung präsentierte. Während er 2013 noch bei 25 Prozent lag, ist er mittlerweile auf 29 Prozent gestiegen. Insgesamt werden mittlerweile 22 Millionen Kilometer pro Jahr im blau-gelben Bundesland mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt. Der Großteil davon, nämlich 17 Millionen, mit der Bahn. Der Anteil des Individualverkehrs ist hingegen gesunken. Von 100 Kilometern fuhren die Niederösterreicher 2019 nur mehr 66 (statt 68) mit dem Auto.

„Niederösterreich ist Vorreiter in der Mobilitätswende. Wir werden diesen Vorsprung aber noch weiter ausbauen“, ist Schleritzko entschlossen. Vor allem der Anteil des öffentlichen Verkehrs soll weiter vorangetrieben werden. Im kommenden Jahr will das Land deshalb 40 Prozent mehr in Öffis investieren als heuer. Ausgebaut werden soll damit das bestehende Verkehrsnetz. Günstige Tickets, wie sie etwa SPÖ und JETZT fordern, seien für die ÖVP, so Schleritzko, kein Thema. „Attraktive Angebote bringen mehr als billige Tickets. Wir brauchen das Geld außerdem dringend, um das Netz zu erweitern“, meint er. Zudem erarbeitet das Land auf Basis der Daten ein Radpaket. „Vor allem die Verbindungen zwischen Gemeinden sollen noch verbessert werden“, meint der Verkehrslandesrat.

Erhoben wurden die Daten mit Fragebögen, von denen 34.000 ausgefüllt wurden. Außerdem gab es erstmals auch eine Online-Befragung, an der 900 Menschen teilnahmen. Die Rücklaufquote liegt bei 28 Prozent. "Das ist aus unserer Sicht erfreulich", meinte Schleritzko.