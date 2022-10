SPÖ NÖ: "Das System Kurz ist das System der ÖVP Niederösterreich"

Werbung

SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar und SPÖ-Nationalratsabgeordneter Andreas Kollross kritisierten bei einer Pressekonferenz das Schweigen der ÖVP Niederösterreich zu den Vorwürfen des Ex-Generalsekretärs im Finanzministerium, Thomas Schmid. „Man kann sich in St. Pölten nicht zurücklehnen und sagen, das hat alles mit uns nichts zu tun“, meinte Kollross. Im Gegenteil: Laut der SPÖ NÖ ist das System Kurz „das System der ÖVP Niederösterreich“. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sei eine wichtige Kurz-Förderin gewesen. „Ohne Johanna Mikl-Leitner wäre Sebastian Kurz gar nichts geworden. Wenn wir neben Kurz selbst also jemanden benennen wollen, der Schuld daran ist, dass diese Republik so ist, wie sie ist, dann gibt es da eine Person: Johanna Mikl-Leitner“, meinte der SPÖ-Nationalratsabgeordnete.

SPÖ kündigte parlamentarische Anfrage zu mutmaßlicher Einflussnahme Sobotkas an

Auch an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) übte die SPÖ NÖ Kritik. Sobotka soll, wie berichtet, laut Schmids Aussagen bei Steuerprüfungen beim Alois-Mock-Institut und bei der Erwin-Pröll-Privatstiftung eingegriffen haben. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft muss zu den Anschuldigungen nun ermitteln. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. Die SPÖ NÖ ist dennoch überzeugt: „Posten wurden im Innenministerium mutmaßlich nur an Parteifreunde vergeben. Am liebsten an solche aus Niederösterreich“, kritisierte SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar.

In seiner Funktion als Nationalratsabgeordneter will Kollross eine parlamentarische Anfrage an das Finanzministerium stellen, um die mutmaßliche Einflussnahme des Nationalratspräsidenten Sobotka auf eine Steuerprüfung bei der Erwin-Pröll-Stiftung aufzuklären.

Ob SPÖ wieder mit ÖVP zusammenarbeiten will, kommentierte das Duo nicht

Die anstehende Landtagswahl sehen die SPÖ-Funktionäre Wolfgang Kocevar und Andreas Kollross als eine Möglichkeit, das „System zu ändern“. Zu einer Zusammenarbeit zwischen ÖVP und SPÖ in der nächsten Legislaturperiode wollten sich die Sozialdemokraten nicht äußern. Bei der SPÖ stelle sich „die Frage nach möglichen Koalitionen jetzt nicht“, man müsse erst einen guten Wahlkampf führen und gute Ergebnis erzielen.

Ebner: "Gerichte entscheiden, wer sich etwas zu Schulden kommen ließ"

Zum selben Zeitpunkt, zu dem die SPÖ NÖ das Schweigen der Landes-ÖVP in der Causa Schmid kritisierte, äußerte sich diese wenige Straßen weiter auf einer parallel abgehaltenen Pressekonferenz in St. Pölten dazu. Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner betonte dort neben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, dass die Gerichte zu entscheiden haben, wer sich etwas zu Schulden kommen ließ und wer nicht. Und der Partei-Manager wiederholte vor zahlreichen Kameras die Aussage, die er gegenüber der NÖN bereits im Vorfeld getätigt hatte: "Es braucht jetzt volle Aufklärung."

Daran habe niemand ein so großes Interesse wie die Volkspartei. Was Wolfgang Sobotka betrifft, verwies Ebner auf die eigenen Aussagen des Nationalratspräsidenten. Er stellte bereits in mehreren Statements die Glaubwürdigkeit Schmids vor dem Hintergrund des Anstrebens des Kronzeugen-Status' in der Casinos-Causa infrage und kündigte rechtliche Schritte an.