Um die Ansteckungsgefahr mit Covid-19 zu reduzieren, steigen gerade zahlreiche Menschen von den Öffis aufs Auto um. Auch jene, die von Niederösterreich zu ihrem Arbeitsplatz in die Bundeshauptstadt pendeln. Die Stadt Wien teilte gestern mit, dass Gebühren in Form von Parkscheinen, Parkuhren oder digitale Zahlungen via Apps nicht getätigt werden müssen.

Der für Verkehrsrecht zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl begrüßt diese Maßnahme: „Danke an die umsichtig agierende Politik in Wien – danke, Michael Ludwig. Etwa 160.000 Menschen aus Niederösterreich pendeln täglich nach Wien. (Anm.: AK-Statistik 2019) Viele davon auch jetzt, nach den vielfältigen Einschränkungen durch das Corona-Virus zu Arbeitsplätzen, welche nicht auf Teleworking umgestellt werden können oder als systemerhaltend gelten."

Den Landes-SPÖ-Vorsitzenden hätten zahlreiche Bitten aus Niederösterreich erreicht, nachdem die Öffis ihren Betrieb reduziert haben. "Am Sonntag habe ich daher das Gespräch mit Michael Ludwig gesucht und ich freue mich, dass Wien mit diesem Schritt garantiert, dass die Wege für die Arbeitskräfte aus NÖ so einfach als möglich gehalten werden", meint Schnabl.