Schnabl: "Die SPÖ steht auf der richtigen Seite"

Der 29. Jänner müsse echte Veränderung in Niederösterreich bringen. Die SPÖ stehe wie keine andere Partei dafür. Das war der Tenor beim Wahlkampfauftakt in Böhlerwerk. Das Motto: "So sind wir". Als Anti-These zu absolut regierenden ÖVP, zur "Ibiza-Skandal-Partei" FPÖ, aber auch zu den Grünen, die anstelle eines "Rückgrats einen grünen Gartenschlauch haben", sieht Spitzenkandidat und Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl die Sozialdemokratie. ÖVP und FPÖ hätten Österreich an den Abgrund geführt, die Grünen schauen dem Treiben der ÖVP einfach zu.

"Der Bundespräsident hat nach dem Ibiza-Skandal gesagt: So sind wir nicht. Die einzigen, die mit Fug und Recht behaupten können, nicht so zu sein, sind wir Sozialdemokraten." Die SPÖ stehe in Niederösterreich wie keine andere Partei für eine Politik "mit Inhalt und mit Menschen, die auf der richtigen Seite stehen.“ Für die SPÖ seien alle Menschen gleich – "alle haben Chancen, Hoffnung und Zukunft verdient. Alle sollen ein gutes und sicheres Leben in diesem Land haben."

Für die Politikverdrossenheit vieler Menschen habe er Verständnis, betonte Schnabl: "Sobotka, Mikl-Leitner und Kurz haben 2017 plakatiert, dass es Zeit für Neues ist. Übrig geblieben sind Postenschacher, Korruption sowie peinliche SMS und Chats." Die ÖVP habe viel versprochen und nichts gehalten. Aber, so Schnabl weiter: "Mit Wut, Frustration und Ärger über die Politik löst man nichts. Denn wütend sein alleine löst keine Sorgen und Nöte. Es braucht Veränderung.“ Schnabl weiter: "Wir sind nicht die Hure der Reichen, wir sind keine Partei, die sich über Postenschacher definiert, wir haben auch keine Goldbarren in Lienz wie die berühmte Saubermann-Partei, wir wollen nicht die Freiheit einschränken."

Königsberger-Ludwig: "Wir stehen nicht für Almosen-Politik"

„Der heutige Tag zeigt unsere Geschlossenheit und Entschlossenheit. Er zeigt unseren Willen, in Niederösterreich etwas zu verändern. Die Menschen brauchen eine andere Art von Politik", betonte Landesrätin und Amstettens SPÖ-Bezirksvorsitzende Ulrike Königsberger-Ludwig. Und weiter: „Die Landschaft ist vielfältig, die Kultur ist vielfältig, die Menschen sind vielfältig – alles in Niederösterreich ist vielfältig. Einzig und allein die Politik ist nicht vielfältig." Königsberger-Ludwig betonte, sie wolle ein "ehrliches Miteinander mit den Menschen, die Niederösterreich zu einem lebenswerten und liebenswerten Land machen". Anders als das "Miteinander" der Landeshauptfrau-Partei ÖVP stehe das Miteinander der SPÖ für "ein Miteinander auf tatsächlicher Augenhöhe, das partnerschaftlich gelebt wird. Und zwar immer und nicht nur dann, wenn es gerade der Mehrheitspartei in den Kram passt." Die SPÖ stehe für "eine ehrliche und transparente Politik, die die Ängste und Sorgen der Menschen ernstnimmt."

Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Sonntag, 8. Jänner 2023, im Rahmen des Wahlkampfauftaktes der SPÖ NÖ in Böhlerwerk. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Königsberger-Ludwig verwies zugleich auf Ideen und Initiativen der SPÖ, die mit Verzögerung umgesetzt wurden. Als Beispiele dafür nannte sie die Rettung des Skigebietes am Ötscher, aber auch das Kinderbetreuungspaket, das ab 2024 die kostenlose Vormittagsbetreuung von Kindern über 2 Jahren gewährleistet. Am Nachmittag sei sie allerdings anders als im SPÖ-Entwurf nicht gratis - sehr zum Ärger von Königsberger-Ludwig: „Es kann nicht so sein, dass Kinderbetreuung in einer Gemeinde davon abhängt, ob der Bürgermeister das möchte oder nicht. Wir stehen nicht für Almosenpolitik, wir stehen für Rechtsansprüche.“

SPÖ geht mit über 300 Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen

Insgesamt schicken die Sozialdemokraten über 300 Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen. Im aktuellen Landtag stellt die SPÖ 13 der 56 Abgeordneten, in der Landesregierung stellt sie mit Franz Schnabl und Ulrike Königsberger-Ludwig zwei Mitglieder.