Schnabl erhebt Landeshauptmann-Anspruch

Unter großem Medienrummel vor unzähligen Kameras und Medienvertretern lüftete SPÖ-Spitzenkandidat Franz Schnabl am Mittwoch den eigentlichen Grund für die am Vortag als “persönliche Erklärung” angekündigte Pressekonferenz. Er stellte dabei klar, dass er Landeshauptmann in NÖ werden wolle, um “sein Bestes für die Niederösterreicher und Niederösterreicherinnen” zu geben.

Satire-Aktion, um Medien anzulocken

Es war eine Satireaktion, um möglichst viele Medienvertretern anzulocken. “Von Rücktritt bis persönlichen Angriff gingen die Spekulationen. Die Satire ist gelungen. Ich freue mich, dass wir jetzt über die eigentlichen Inhalte sprechen können”, sagte Schnabl und führte die Medienvertreter vor. Es sei traurig, aber anscheinend ginge es nicht ohne gezielte Provokation.

Schnabl bezichtete die Journalistinnen und Journalisten, dass sie die Inhalte der Sozialdemokratien NÖ “eisern totschweigen” würden. Die Inhalte der Volkspartei und Landeshauptfrau fänden hingegen auf Top-Seiten und Plätze beständig ihren Platz. Auch die SPÖ-Plakate hätten die Medien gar nicht interessiert. Das zeige sich auch darin, dass ein getürktes, “übertriebenes” SPÖ-Plakat, das es nur online auf dem Webauftritt als sogenanntes “Easter Egg” aber in Wirklichkeit nicht gibt, niemandem aufgefallen wäre. Schnabl bemängelte generell eine journalistische Sorgfaltspflicht.

Viel Medienrummel bei der "Satire-Aktion" der SPÖ NÖ, bei der SPÖ NÖ-Landesvorsitzender Franz Schnabl den Landeshauptmann-Anspruch stellte. Foto: Norbert Oberndorfer

Schnabl will Landeshauptmann werden

Schnabl stellte den Anspruch auf den Landeshauptmann-Sitz in einem zweiten, inhaltlichen Teil. “Ich möchte Landeshauptmann von Niederösterreich und die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher auf ihrem Weg zu einem besseren Leben im Land führen”, so Schnabl. Dabei streifte er Themen wie leistbares Wohnen, Kinderbetreuung, das Gesundheitssystem, das “selbst schon Patient” sei an.

Es sei "hoch an der Zeit für eine Veränderung in diesem Land", sagte der Landesparteivorsitzende der Sozialdemokraten. "Es muss sich vieles verändern."

Kritik an Wahlkampf der ÖVP

Hinsichtlich des Wahlkampfs der ÖVP kritisierte der SPÖ-Spitzenkandidaten, dass die Kosten “ähnliche Züge wie bei der Nationalrastwahl 2017 unter Kurz” wohl annehmen würden.“ Das ist Steuergeld, das nicht auf den Bäumen wächst”, sagt Schnabl und versichert, dass die SPÖ NÖ “bei weitem nicht” die halbe Summe der möglichen sechs Millionen Euro Wahlkampfkosten-Grenze erreichen würde.

Im Vorfeld des Termins informierte ein Pressesprecher der SPÖ NÖ, dass Rückfragen der Medienvertreterinnen und Medienvertreter bei dem Termin nicht zugelassen seien.

