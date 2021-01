Am kommenden Wochenende gehen die Massentests in Niederösterreich in die nächste Runde. An rund 1.200 Standorten in allen Gemeinden können sich die Landsleute wieder kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Für die Zeit nach dem Lockdown soll es Möglichkeiten zum "Eintrittstesten" geben.

SPÖ-Landesparteivorsitzendem Franz Schnabl gehen die Pläne nicht weit genug. „Freiwilliges Test-Angebot ist selbstverständlich immer gut und zu begrüßen – mit Strategie wärs jedoch noch besser", meint er. Der SPÖ-Politiker schlägt die Testung an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden (mit denselben Teilnehmerinnen und Teilnehmern) vor. "So wäre eine schlüssige Aussage über die Maßnahmen des harten Lockdowns möglich gewesen."

Zudem braucht es für Schnabl "neben einer raschen Durchimpfung, die Bereitstellung von kostenlosen Wohnzimmertests und Schnelltests an Veranstaltungsorten", um weitere Lockdowns verhindern zu können.