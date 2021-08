2.200 Kilometer Autobahnen und Schnellstraßen, 33.000 Kilometer Landesstraßen und 88.000 Kilometer Gemeindestraßen gibt es in Österreich. "Lkw zahlen nur auf Autobahnen und Schnellstraßen eine kilometerabhängige Maut", sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ), zuständiges Landesregierungsmitglied für Verkehrsrecht. Er will bei der kommenden Landesverkehrsreferenten-Konferenz die Initiative eine Lkw-Maut für Landes- und Gemeindestraßen einfordern.

Dem Sozialdemokraten schwebt ein Modell wie in der Schweiz vor. Dort gibt es seit 2001 die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA), also eine kilometerabhängige Maut für alle Straßen. "International genießt die Lkw-Maut der Schweiz den Ruf, die Kostenwahrheit bzw. das Verursacherprinzip am besten umzusetzen", meint Schnabl und strebt ein ähnliches Modell für Österreich an. Das würde das Problem der "Maut-Flucht" lösen und zu weniger Durchzugsverkehr in Gemeinden und Städten führen, glaubt der SPÖler: "Gerade in Niederösterreich leiden viele Bürgerinnen und Bürger immens darunter, dass Lkw-Frächter Strecken ‚abkürzen‘, um Autobahnmaut zu sparen.“

Steuerzahler sollen nicht für Schäden durch Schwerverkehr aufkommen

Darüber hinaus werden die größten Schäden an Österreichs Straßen vom Schwerlastverkehr verursacht, meint Schnabl: „Die Sanierung wird in den nächsten Jahren jährlich eine dreistellige Millionensumme kosten, weshalb sich die Hauptverursacher an den Kosten der Straßenschäden beteiligen sollen. Es ist nicht einzusehen, dass die SteuerzahlerInnen die Kosten der Verursacher tragen sollen.“

Bringen soll das, ersten Berechnungen zufolge, pro Jahr eine Milliarde Euro an Mehreinnahmen. Das Geld will Schnabl in klimafreundliche Projekte investieren. „In Zeiten der Klimakrise ist es dringend notwendig, CO2-Emmissionen durch die Verlagerung des Güterverkehrs von Straße auf Schiene zu reduzieren.“

Klares "Nein" von Wirtschaftskammer NÖ

Von der Wirtschaftskammer NÖ kommt ein klares „Nein“ zur flächendeckenden Lkw-Maut. Für Christian Moser, Vizepräsident der Wirtschaftskammer NÖ, führt die Forderung von Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl nach einer flächendeckenden Lkw-Maut in die Sackgasse: „Die durch die Corona-Pandemie ohnedies unter Druck stehende heimische Wirtschaft würde einen irreparablen Dämpfer bekommen. Der gesamte Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandort Niederösterreich würde darunter massiv leiden und der derzeitige, dringend nötige, Aufschwung würde eine Vollbremsung hinlegen.“

Er geht davon aus, dass die Einführung einer solchen „Mega-Maut“ die Produkte für Konsumentinnen und Konsumenten verteuern würde. Neben dieser zusätzlichen finanziellen Belastung würden auch die Regionen weiter ausgedünnt.