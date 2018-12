„Schwarz-Blau ist dabei, das Gesundheitssystem in Österreich auszuhebeln“, warnt SPÖ NÖ Landesparteivorsitzender Franz Schnabl im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch. Weshalb die SPÖ Niederösterreich die Protestaktionen der Gebietskrankenkasse unterstützt. Einerseits drohe durch die Sozialversicherungsreform, so Schnabl, den Versicherten Leistungskürzungen und andererseits werde die Selbstverwaltung abgeschafft: „Die Arbeitgeber zahlen ein Viertel der Beiträge und bekommen die Hälfte der Sitze in den Entscheidungsgremien, aber sie sollen über die Beiträge der Arbeiterkammer das Sagen haben“, so Schnabl.

Die Aussagen von FPÖ-Bundesministerin Beate Hartinger-Klein und ÖVP-Klubobmann August Wöginger bezeichnet er als „fake news“, da die Sozialversicherungsreform ein großes Finanzloch in den Budgets der Länder aufreißen werde.

Derzeit geben die Gebietskrankenkassen gemeinsam rund 14 Milliarden Euro jährlich für Gesundheitsleistungen aus. 80 Prozent dieses Budgets bestehen aus Beiträgen, 20 Prozent der Finanzierung der Leistungen kommen aus sonstigen Einnahmen (Gebühren, Kostenbeteiligungen, Service-Entgelte etc.). „Stehen künftig nur mehr die Beitragseinnahmen für die Finanzierung der Leistungen zur Verfügung, würden ein Fünftel aller Leistungen nicht mehr durch die Sozialversicherung finanziert werden können“, sagt Schnabl. 2,3 Milliarden Euro würden dadurch jährlich der Gebietskrankenkasse fehlen. Im Fall von Niederösterreich würde das bedeuten, dass das Land 401,6 Millionen Euro auffangen müsse.