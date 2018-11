„Schnelles Internet ist eine Frage der Existenz.“ Österreichs Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl aus Niederösterreich ist sicher: Eine gut ausgebaute Breitband-Infrastruktur in Österreich ist ein wichtiger Standortfaktor.

Zu diesem Thema hat der Gemeindebund eine Online-Umfrage unter 600 Bürgermeistern durchgeführt, 168 davon in NÖ. Einige Ergebnisse: Für 72 Prozent der Befragten hat schnelles Internet eine sehr große Bedeutung für die Gemeinde. 89 Prozent gaben an, dass es Anfragen der Gemeindebürger bezüglich schnellerer Internetverbindung gibt. Fast ebenso viele (85 Prozent) gaben an, dass Betriebe eine solche nachfragen. Aber: Nur sieben Prozent schätzen die Bereitschaft der Gemeindebürger, für schnellere Glasfaserverbindungen mehr zu bezahlen, mit „sehr hoch“ ein. Und: 42 Prozent sind mit der Breitbandversorgung via Kupfer oder Glasfaser in ihrer Gemeinde „wenig zufrieden“. Ähnlich hoch sind die Detailergebnisse für NÖ.

Für Riedl gehört das Glasfasernetz wie das Kanal-, Wasser-, Strom- und Straßennetz zur Infrastruktur der öffentlichen Hand. „Wir haben in der Vergangenheit gesehen, was passiert, wenn man das der Privatwirtschaft überlässt, denn diese haben sich beim Ausbau vor allem auf Ballungsräume konzentriert und im breiten Land mussten Gemeinden einspringen.“ Ende September hat der Gemeindebund eine entsprechende Resolution beschlossen.