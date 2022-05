David Süß soll neuer Bauernbunddirektor werden

Werbung

Süß ist Jahrgang 1989, maturierte am Francisco-Josephinum in Wieselburg und studierte anschließend Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt Agrar- und Um weltrecht. Derzeit ist er als Referent für Land- und Forstwirtschaft im ÖVP-Parlamentsklub tätig, vorher war er Generalsekretär der österreichischen Jungbauernschaft.

Süß betonte im NÖN-Gespräch, dass es sich derzeit um eine Designierung handelt und dass die offizielle Bestellung erst durch das Bauernbund-Präsidium erfolgen wird.

Derzeit ist Süß auch Gemeindeparteiobmann der ÖVP Schrems und Stadtrat in seiner Heimatstadt. Diese Funktionen will er auch in Zukunft ausüben, er betont, dass auch Norbert Totschnig als Bauernbunddirektor als Bezirksrat der ÖVP in Neubau tätig war.