"Schüler haben Angst, negativ aufzufallen, wenn sie daheim bleiben"

An den niederösterreichischen Schulen war vom Lockdown am ersten Tag wenig zu spüren. Im Gegensatz zu den bisherigen wurden die Bildungsstätten diesmal nicht geschlossen. Von der Bundesregierung und den Landeshauptleuten gab es nur den Appell an Familien, ihre Kinder, wenn möglich, zuhause zu lassen. Auch Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Johann Heuras riefen noch am Freitag dazu auf, die Kinder daheim zu betreuen, um Kontakte zu reduzieren. Am ersten Tag des Lockdowns kamen dennoch 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Niederösterreich in die Schulen.

Gerade bei den Älteren, bei denen sich die Frage der Betreuung nicht mehr stellt, liegt das wohl auch an der Unsicherheit über die vom Bund ausgegebenen Schulregeln und die Erwartungshaltung von Lehrern und Direktoren. Den Jugendlichen sei nicht klar, was von ihnen erwartet wird: In die Schule kommen oder per Distance Learning am Unterricht teilnehmen? "Viele Schülerinnen und Schüler haben Angst, negativ aufzufallen, wenn sie zuhause bleiben", berichtet Jana Czachay von der Landesschülervertretung.

Distance Learning läuft unterschiedlich

Schwierigkeiten bereiteten die offenen Vorgaben des Bundes am ersten Tag auch beim Distance Learning, heißt es aus der Landesschülervertretung. Angekündigt wurde im Vorfeld, dass Lehrer Lernpakete zusammenstellen können oder Kinder zuhause online in den Unterricht "zuschalten". Eine Verpflichtung dazu bestehe aber nicht. Zur Folge hat das, wie Schüler berichten, sehr unterschiedliche Umsetzung: Manche werden per Laptop zugeschaltet, andere nicht. Von einigen Lehrern gibt es Lernpakete für zuhause, von anderen nicht.

"Wir, als Schülerinnen und Schüler sowie als Landesschülervertretung, wünschen uns eine klare Kommunikation und einheitliche Lösung", sagt Czachay gegenüber der NÖN.

"Keine Gruppe soll einen Nachteil erfahren"

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Johann Heuras betonen nach dem ersten Schultag des Lockdowns, dass weder die Schüler, die in die Schule kommen, noch jene, die zuhause betreut werden, einen Nachteil erfahren sollen: "Der Fokus liegt im niederösterreichischen Bildungsbereich jetzt ganz klar auf dem Vertiefen des bereits Erlernten." Die Lehrkräfte seien dazu angehalten, keinen neuen Stoff durchzunehmen. Gleichzeitig dankte das Duo allen Eltern, die es ermöglichen, dass die Kinder daheim bleiben. Ob das noch mehr werden als am ersten Schultag nach der Verkündigung des Lockdowns, wird sich im Laufe der Woche zeigen. . .