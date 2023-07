Neues Führungstrio für Niederösterreichs Schülerinnen und Schüler

Beim 51. ordentlichen Landestag der Schülerunion NÖ am 22. Juli in Hainburg wurde Jonas Langhammer einstimmig zum neuer Ladesobmann für das kommende Schuljahr gewählt. Er will den Fokus gemeinsam mit dem neuen Landesgeschäftsführer Marco Vorgic und der neuen Landesgeschäftssekretärin Julia Hadler auf ein niederschwelliges Serviceangebot richten und Veranstaltungen in allen Regionen organisieren.

Mit Projekten und Kampagnen macht die Schülerunion auf Ideen aufmerksam und gibt Schülerinnen und Schülern eine Stimme Foto: Rene Hemerka, Rene Hemerka

Mit der „Lehrlingsunion“ will man Berufsschülerinnen und Berufsschülern im kommenden Schuljahr mehr in den Mittelpunkt rücken. Die neue Lehrlingsunions-Obfrau Joy-Lina Auer hat gemeinsam mit ihrem Team das Ziel, eine starke Stimme für Berufsschulen zu sein und eine bessere Vernetzung zu fördern.

Ideen für die Schule laut machen

Mit über 30.000 Mitgliedern österreichweit, ist die Schülerunion der größte gemeinnützige und ehrenamtliche Verein von und für Schülerinnen und Schülern. Mit 24 von 24 Mandaten in der LandesschülerInnenvertretung NÖ und 27 von 29 Mandaten in der BundesschülerInnenvertretung macht sich die Schülerunion auch im kommenden Schuljahr in der überschulischen Vertretungsarbeit stark.

Die Angebote reichen von Veranstaltungen zur Vernetzung bis hin zu Projekten und Kampagnen, die auf Ideen aufmerksam machen und mit denen sich die Schülerinnen und Schüler Gehör verschaffen können. Außerdem bietet die Schülerunion NÖ einen Schulrechtsnotruf, Support direkt an den Schulen und Unterstützung jeglicher Art für Schülerinnen und Schüler an.