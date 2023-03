Baden: Ein Tanz gegen (viel zu) viel Gewalt

Werbung

„Es war toll!“ Schwärmt Doris Bernhuber. Und klingt auch ein bisschen stolz. Denn: „Es braucht Mut, da zu tanzen!“ Da, das ist die Aula von Badens Handelsakademie in der Mühlgasse. Und da wurde am diesjährigen Frauentag getanzt - ganz in Rot, von 100 Schülerinnen (und ein paar Schülern) und von zehn Lehrerinnen (und zwei Lehrern). Für Frauen, oder besser: gegen Gewalt gegen Frauen.

Dagegen gehen rund um den Valentinstag am 14. Februar und den Frauentag am 8. März Tausende im Rahmen der Initiative „One Billion Rising“ in der ganzen Welt und in (Nieder-)Österreich auf die Straße oder an öffentliche Orte, um zu tanzen. Und dagegen hat Badens HAK vergangenes (Schul-)Jahr ein ganz besonderes Projekt ins Leben gerufen.

„Stop Femicides“, also: „Stop den Frauenmorden“, heißt das. Hat 2021/22 mit einer vierten Klasse, 25 Schülerinnen und Schülern und drei Pädagoginnen begonnen. Und wird 2022/23, diesmal mit einer dritten (HAK-)Klasse fortgesetzt. Und das sogar im (regulären) Stundenplan, und zwar im Rahmen des Unterrichtsfaches Business-Training, Projekt- und Qualitätsmanagement. „Da haben wir auch gleich trainiert, wie man eine solche Aktion plant, vorbereitet und umsetzt“, erzählt Wirtschaftspädagogin und HAK-Professorin Doris Bernhuber, die das Schulprojekt von Oberstudienrätin Beate Jorda im Herbst 2022 übernommen hat. Und die schon davor mit nach Brüssel und Strassburg gereist war, um Frauenorganisationen, EU-Politikerinnen, darunter EU-Parlaments-Vizepräsidentin Evelyn Regner, und Gewaltexpertinnen zu treffen („das war für mich ein schöner Start“).

Denn: „Stop Femicides“ war nicht nur als niederösterreichische Initiative geplant, sondern als EU-Projekt im Zuge des europäischen Austauschprogrammes Erasmus+. Dafür wurde auch mit Männerarbeitern, Frauenberaterinnen, mit den niederösterreichischen Vereinen Undine und Neustart und mit gendersensiblen Elementarpädagogen gesprochen. Dafür wurde aber auch immer wieder online mit einer spanischen Partnerinnenschule konferiert. Und: Dafür fuhren Schülerinnen und Pädagoginnen vergangenen Juni auch nach Malaga (wo Mitinitiatorin Beate Jorda nach 40 Jahren an der Badener HK ihre letzten Unterrichtsstunden hielt). Wo man, nein: frau gemeinsam mit dem Pablo Picasso-Gymnasium auf die Straße ging - gegen Gewalt an Frauen.

Auf die Straße will Doris Bernhuber gemeinsam mit Initiatorin und HAK-Professorin Verena Gruber auch heuer noch gehen - am Badener Hauptplatz und (wie am Frauentag) mit einer Tanzaktion. Auch die Online-Meetings mit dem spanischen Gymnasium werden heuer fortgesetzt. Und: Die Partnerinnenschule wird nach Baden kommen, für eine Woche, im Juni. „Was Gewalt gegen Frauen betrifft“, meint Doris Bernhuber, „sind uns die Spanier voraus“. Dort gäbe es bei rund 47 Millionen Einwohner(inne)n 45 Frauenmorde pro Jahr, in Österreich bei gut 9 Millionen Einwohner(inne)n 30. Auch deshalb brauche es gerade für dieses Thema „mehr Ermutigung“. Und: „Wir würden uns für das, was wir jetzt quasi als Hobby machen, mehr politische Unterstützung wünschen“, so die Pädagogin. Im Lehrplan müsse die „Ermächtigung von Mädchen, das ist, was wir erreichen wollen“, für sie nicht stehen. Aber auf der Tagesordnung in Österreichs Parlament, wo die Badener (Schul-)Initiative auch noch hinwill.

„Wir werden - und wir wollen - das Thema jedenfalls auch in Zukunft in unseren Unterricht einbauen“, verspricht Doris Bernhuber. Und Beate Jorda ergänzt: „Wir müssen als Gesellschaft an einem neuen Männerbild arbeiten.“ Das Projekt sei „keinesfalls abgeschlossen“.