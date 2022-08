200.000 NÖ Schüler stehen in den Startlöchern

Werbung

Über 200.000 Schülerinnen und Schüler werden in Niederösterreich am 5. September in das Schuljahr 2022/23 starten, über 18.000 davon sind Schulanfänger.

Nach zwei pandemiegeprägten Schuljahren geht der Start diesmal ohne Test- und Maskenpflicht vonstatten. Es gelte „wie in allen anderen Lebensbereichen auch im Schulbereich mit Covid-19 leben zu lernen“, heißt es aus dem Bildungsministerium.

Allerdings werden Tests auf freiwilliger Basis empfohlen, Schüler sollten nach Möglichkeit am ersten Schultag mit gültigem PCR-Test in die Schule kommen. Überdies werden in der ersten Schulwoche an allen Schulen Antigentests angeboten, in der zweiten Schulwoche bekommen die Schüler auf Wunsch drei Antigen-Schnelltests für die Verwendung zu Hause mit.

Bei besonderer Risikolage können Schulen für maximal zwei Wochen Test- und Maskenpflicht bzw. zeitversetzten Unterrichtsbeginn anordnen, bei Zustimmung der Bildungsdirektion auch länger. Distance Learning kann nur mit Erlaubnis der Bildungsdirektion angeordnet werden.

Trotz Kritik bleibt Bildungsminister Martin Polaschek dabei, dass symptomlose Lehrer und Schüler ab der Sekundarstufe I (Mittelschule und AHS-Unterstufe) trotz Infektion mit einer FFP2-Maske in den Unterricht kommen dürfen.

Unterstützung mit blau-gelbem Schulstartgeld

Um Eltern und Kinder beim traditionell teuren Schulstart zu unterstützen, hat der Landtag im Juli das „blau-gelbe Schulstartgeld“ von jeweils 100 Euro pro Schüler bzw. Lehrling beschlossen. Marion Gabler-Söllner vom Amt der NÖ Landesregierung sagt, dass bislang rund 80.000 Anträge für das Schulstartgeld gestellt worden sind. Im Topf liegen dafür 20 Millionen Euro bereit, was Förderungen für 200.000 Schüler und Lehrlinge entspricht.

„Wir sind von dieser Zahl ausgegangen, weil diese Schülerzahl laut Förderrichtlinie anspruchsberechtigt ist“, sagt Gabler-Söllner. Die Förderung kann für Schüler bzw. Lehrlinge, die im Schuljahr 2022/23 eine Primar- oder Sekundarstufe besuchen, beantragt werden. Anträge auf die 100 Euro pro Schüler bzw. Lehrling sind seit dem 16. August bis zum 4. Februar 2023 möglich. Der lange Antragszeitraum erklärt sich damit, dass Lehrlinge, die jetzt ihr Lehrlingsverhältnis beginnen, erst später mit dem Besuch der Berufsschule starten.

Auf das Geld müssen Antragsteller nicht lange warten, verspricht Gabler-Söllner, „wir sind sehr gut vorbereitet.“ Informationen zum Schulstartgeld sowie den Online-Antrag gibt es unter noel.gv.at

Die Arbeiterkammer NÖ begrüßt Förderungen. Wiewohl der Schulbeginn 2022 nicht teurer ausfalle als sonst, sagt Sandra Nowak von der AK NÖ. Die AK hat sich im Juni und im August die Preise von Schul-Markenartikeln angesehen, von Stiften aller Art über Malfarben, Schreibblöcke bis zu Schultaschen. Das Ergebnis: „Die Produkte waren teilweise im August billiger als im Juni“, sagt Nowak.

Einschränkend fügt sie hinzu, dass die aktuell günstigeren Preise durchgehend von Aktionen getragen werden. „Ohne die Aktionen, die derzeit sowohl im Fachhandel als auch in den Handelsketten laufen, wären die Artikel teurer.“