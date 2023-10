Niederösterreich bekam in diesem Schuljahr 1.000 neue Lehrkräfte

1.000 Frauen und Männer unterrichten seit September neu an den Schulen in Niederösterreich. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Bildungsdirektor Karl Fritthum luden sie kürzlich zu einer Willkommensveranstaltung in das Festspielhaus nach St. Pölten. „Der Arbeitskräftemangel trifft natürlich auch im Lehrerbereich zu, trotzdem haben wir es in Niederösterreich im heurigen Schuljahr geschafft, dass rund 1.000 neue Pädagoginnen und Pädagogen ihre Verantwortung in den Bildungseinrichtungen von der Volksschule über die Mittelschule bis hin zu den Gymnasien und den höheren berufsbildenden Schulen wahrnehmen“, sagte die Landeshauptfrau im Gespräch mit Moderator Fritz Lengauer. Als Lehrerin beziehungsweise als Lehrer habe man sich einen der schönsten Berufe ausgewählt, den es gebe, weil man nicht nur „Wissensvermittler, sondern auch Vertrauter, Ratgeber und Seelentröster ist“, betonte sie.

In den vergangenen Jahren sei es gelungen, die Rahmenbedingungen für das Schulwesen in Niederösterreich zu verbessern, meinte Mikl-Leitner. Erstens würden mittlerweile rund 430 Schulen von etwa 200 Personen im bürokratischen Bereich entlastet. Dieses administrative Unterstützungspersonal sei eine wichtige Hilfe für Schulleitung und Lehrkräfte. Als zweite Maßnahme gebe es im Ministerium eine Arbeitsgruppe, die Informationsflüsse unbürokratischer, schneller und unkomplizierter machen soll. Drittens könne zukünftig die Ausbildung zur Pädagogin beziehungsweise zum Pädagogen auf drei Jahre verkürzt werden. Generell sollten sich die Lehrerinnen und Lehrer noch mehr auf die Arbeit mit den Kindern konzentrieren können, hob sie hervor.

Bildungsdirektor Karl Fritthum hieß die Lehrerinnen und Lehrer an „Bord des niederösterreichischen Bildungsschiffes“ herzlich willkommen und bedankte sich, dass sie „diesen Beruf gewählt haben und ihrer Berufung nachgegangen sind“. Der Job bringe eine unglaubliche Verantwortung mit sich. Die Bildungsdirektion beschrieb Fritthum als dezentral organisiert und eine wichtige Servicestelle für die Lehrerinnen und Lehrer. Einen Programmpunkt der Veranstaltung bildete dann ein informativer und zugleich unterhaltsamer Vortrag des Genetikers Markus Hengstschläger zum Thema „Das Fördern von Lösungsbegabung als Bildungsziel“.