Im Herbst 2020 werden in Niederösterreich 17.000 Taferlklassler erwartet. Eine genaue Zahl der Schulanfänger kann erst in knapp drei Wochen ermittelt werden, nachdem die Schuleinschreibungen für das kommende Schuljahr abgeschlossen sind.

Bei denen gibt es heuer eine Neuerung, die nicht nur auf Begeisterung stößt: Zum ersten Mal gibt es vom Bundesministerium verordnete Kriterien, die für die Schulreife von den Kindern erfüllt werden müssen. Diese beinhalten im Wesentlichen kognitive Reife, sprachliche Kompetenz, körperliche Reife und sozial-emotionale Reife.

Screening wurde an sechs Schulen getestet

Um diese Kompetenzen festzustellen, wurde ein einheitliches Screening eingeführt. Mittels App, die wie ein Computerspiel rund um die freundliche Koboldin „Poldi“ aufgebaut ist, sollen diese Kompetenzen geprüft werden. Im vergangenen Jahr wurde das Screening an sechs Schulen in NÖ getestet. Heuer bereits an 40 Volksschulen. Erste Rückmeldungen zur App sind oftmals negativ. Bildungsdirektor Johann Heuras bestätigt, dass das Screening Schulen und Kinder doch überfordert.

Besonders weil die Schuleinschreibungen nachmittags stattfinden und die Kinder nicht so konzentrationsfähig sind. „Ich meine, man sollte das Screening kürzer gestalten und die eine oder andere Frage noch herausnehmen“, so Heuras. Denn aktuelle Rückmeldungen sagen, dass die App wesentlich länger als 20 Minuten dauert. Nach Ende der Einschreibungsfrist möchte Heuras Feedback einholen und an das Ministerium weiterleiten.