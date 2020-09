Sie wurde in einer Sitzung der Bundesschülervertretung (BSV) mit "klarer Mehrheit" zur Nachfolgerin von Jennifer Uzodike gewählt, hieß es in einer Aussendung.

Am Montag präsentiert Bosek bei einer Pressekonferenz in Wien ihre Vorhaben für das anstehende Schuljahr. Die Schülerunion, die sich heuer auf eine Mehrheit von 22 von 29 Sitzen in der BSV stützen kann, stellt schon zum 16. Mal in Folge den Bundesschulsprecher.