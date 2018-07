Für Niederösterreichs Schüler läuteten am Freitag für neun Wochen lang zum letzten Mal die Schulglocken. Fast 179.000 verabschiedeten sich in die Sommerferien – mit Zeugnisnoten und Maturaergebnissen, die „zufriedenstellend sind“, fasst Bildungsdirektor Johann Heuras zusammen.

Für das kommende Schuljahr hob Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister unter anderem ein Bestreben hervor: „Die Aufwertung der Neuen Mittelschulen“. Und zwar mit einem neuen Schwerpunkt. Neben Sport und Musik soll es ab Herbst auch Naturwissenschaft und Technik an jeweils einer Pilotschule pro Bildungsregion in NÖ geben. An Mittelschulen in Lassee, St. Pölten, Wiener Neustadt, Ybbsitz und Zwettl werden die Klassenzimmer mit entsprechenden Ressourcen für die Arbeit im Labor ausgestattet.

Matura: Schlechtestes Deutsch-Ergebnis

Zurück zur Bilanz: Vor allem bei der viel diskutierten Mathematik-Matura, bei der seit vergangener Woche die genauen Ergebnisse vorliegen, ist diese eine gute, denn hier lag NÖ über dem Bundes-Schnitt: Unter den zehn Schulen, die am besten abschlossen, befinden sich vier in Niederösterreich – das BG/BRG Laa, das BG/BRG Wolkersdorf, das Don Bosco-Gymnasium in Ebreichsdorf-Unterwaltersdorf und das BG/BRG Bruck an der Leitha. Generell lagen die niederösterreichischen Maturanoten in Mathematik sowohl in den AHS, als auch in den BHS über dem Bundes-Schnitt. Hingegen fuhren die niederösterreichischen AHS in Deutsch österreichweit das schlechteste Ergebnis ein: 1,7 Prozent der Schüler schrieben einen Fünfer (österreichweit: 0,9 Prozent).

Die Bilanz abseits der Matura: Bei fast jedem zweiten NÖ-Schüler der NMS und AHS steht ein „ausgezeichneter“ oder „guter“ Erfolg im Zeugnis. Rund 3.000 Schüler müssen in den kommenden Wochen für einen Nachzipf im Herbst lernen.