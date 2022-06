Allianz für mehr Wirtschaftsbildung an NÖ Schulen

Werbung

Wie zahle ich meine Steuern richtig, dass ich nicht ins Gefängnis komme? Wie finanziere ich mein Moped? Warum wird alles teurer? Diese realen Fragen von Jugendlichen sind ohne das nötige Finanz- und Wirtschaftswissen nicht leicht zu beantworten. Wie fatal falsche Antworten sein können, zeigen die Zahlen der Schuldnerberatung: Jeder Vierte dort ist unter 30 Jahre alt und hat eine Durchschnittsverschuldung von 30.000 Euro zu stemmen.

Dass dringend Handlungsbedarf besteht, zeigte kürzlich auch eine Studie von YEP, in der Jugendliche ihr fehlendes Finanz- und Wirtschaftswissen beklagten. Die Jungen möchten in der Schule mehr über „Life Skills“ lernen. Dazu gehören etwa der Umgang mit Geld, ihre Rechte und Pflichten als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder was es bei einem Mietvertrag zu beachten gilt.

Nun will die Stiftung für Wirtschaftsbildung gegensteuern und Wirtschaftskompetenz „von klein auf“ fördern. Die im Jahr 2021 gegründete Allianz von Arbeiterkammer, Erste Stiftung, Mega Stiftung, Industriellenvereinigung bis hin zur Nationalbank und Wirtschaftskammer startet mit September 2022 ein bundesweites Schulpilot-Projekt, an dem 30 Schulen der Sekundärstufe I (MS, AHS-Unterstufe) teilnehmen.

Vorstand Matthias Reisinger. Foto: Stiftung Wirtschaftsbildung

„Jede Schülerin und jeder Schüler sollte mit 14 Jahren praxisrelevantes Grundwissen und Fähigkeiten besitzen und so auch allgemeine Zusammenhänge der Wirtschaft verstehen und wie sie diese mitgestalten können“, erklärt Matthias Reisinger, Vorstand der Stiftung Wirtschaftsbildung, die Zielsetzung. NÖ-Bildungsdirektor Johann Heuras reagiert positiv auf das Vorhaben. „Wirtschaftsbildung ist ein wesentlicher Inhalt in den Lehrplänen unserer Schulen. Schülerinnen und Schüler werden so optimal auf ihr späteres Leben und ihren künftigen Weg in und mit der Wirtschaft vorbereitet. Jedes zusätzliche Projekt in diesem Zusammenhang ist begrüßenswert“, so Heuras.

Schulen entscheiden autonom über Umsetzung

Aus NÖ nehmen vorerst die Mittelschule Vitis und Musikmittelschule Eggenburg am Pilotprojekt teil. Als „Chance, um Schülerinnen und Schülern Wirtschaftskompetenz zu vermitteln und für wirtschaftliche Themen zu sensibilisieren“, wertet Judith Grafinger, Direktorin an der Musikmittelschule Eggenburg, das Projekt. Die Schulen können entweder ein eigenständiges Fach „Wirtschaftsbildung“ umsetzen oder fächerübergreifend in den bestehenden Unterricht integrieren. Von der Stiftung bekommen sie dabei Unterstützung.

Ministerium will „Gelingendes“ für alle Schulen übernehmen

„Junge Menschen müssen unbedingt über notwendige Kompetenzen verfügen, um aktiv und informiert am Wirtschafts- und Finanzleben teilhaben zu können“, reagiert das Bildungsministerium auf den Schulpilot Wirtschaftsbildung. Es sei sehr erfreulich, dass sich hier viele Schulen freiwillig gemeldet haben. „Das zeigt einmal mehr, dass wir sehr viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer im System haben“, so ein Sprecher. Dass die Stiftung auf derart breiter Basis aufgestellt ist, zeige wie wichtig das Thema ist. „Es ist gut und richtig, dass hier die Sozialpartner dabei sind! Wir werden uns den Pilot sehr genau ansehen, um Gelingendes für alle Schulen zu übernehmen“, sagt der Ministeriumssprecher auf NÖN-Nachfrage.

Der Schulpilot wird in den teilnehmenden Schulen im Rahmen der Schulautonomie umgesetzt. Von der Stiftung Wirtschaftsbildung selbst werden die Schulen durch ein umfangreiches Unterstützungspaket in Form von Lehrmaterialien, Schul-Coaching, Lehrkräftefortbildung, Vernetzung mit der Praxis oder jährliche, monetäre Förderung intensiv begleitet. Die Österreichische Nationalbank wird den vier Jahre dauernden Schulpilot mit einer Wirksamkeitsanalyse evaluieren.