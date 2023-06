Endlich Ferien! Das war das Schuljahr 2022/23

Das erste Schuljahr ohne Corona-Einschränkungen, eine erfolgreiche Matura und ein neues Fach zur digitalen Grundbildung: All das gehört zur Bilanz des Schuljahres. Dieses endet morgen, Freitag. Für die 220.000 Schülerinnen und Schüler aus Niederösterreich beginnen dann die Ferien.

Dieses Schuljahr war zwar das erste ohne Einschränkungen durch die Corona Pandemie, jedoch hatte der Ukraine Krieg einen Einfluss auf das Schuljahr. „Was natürlich nicht normal war, ist, dass wir in diesem Schuljahr fast durchgehend seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine fast konstant bis zu 3.000 ukrainische Schülerinnen und Schüler in unseren Schulen betreut haben. In Niederösterreich sind wir mit unserem Modell, nämlich die Kinder überwiegend in den normalen Klassen aufzunehmen, sehr gut gefahren“, so Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeiste (ÖVP). Dazu habe man zusätzlich 30 ukrainisch sprechende Personen eingestellt.

Matura fiel überwiegend gut aus

Die Matura fiel in Niederösterreich heuer gut aus - und das obwohl im Vorfeld von Schülervertreterinnen und -vertretern noch Erleichterungen wie in den Corona-Jahren gefordert wurden. Außer der Einberechnung der Jahresnote in die Maturanote gab es die heuer nicht. 7.440 Schülerinnen und Schüler traten zur Reifeprüfung an und erzielten großteils gute Erfolge. In der AHS gab es die meisten „Sehr gut“ in Englisch (24,6 %) und die meisten „Nicht genügend“ in Deutsch (1,1 %). In der BHS gab es die meisten „Sehr gut“ ebenfalls in Englisch (17,5 %), die meisten „Nicht genügend“ in Mathematik (2,7 %). Im Vergleich zum Vorjahr konnten sich die Schülerinnen und Schüler an der AHS in Mathematik verbessern. Wie die mündliche Matura ausgefallen ist, weiß man bisher nicht.

Erfreulich sei darüber hinaus, dass 63 Prozent der Volksschüler die AHS-Reife haben und es laut dem Bildungsdirektor Karl Fritthum ausreichend Plätze in den Gymnasien gebe. Weiters zeigen die Maßnahmen zur Stärkung der Mittelschulen Wirkung. In der Mittelschule gebe es sehr gute Ergebnisse: 35,7 Prozent haben dort mit ausgezeichnetem oder gutem Erfolg abgeschlossen, nur 1,1 Prozent haben zwei oder mehr „Nicht genügend“. In der AHS haben 52,9 Prozent das Schuljahr mit ausgezeichnetem oder gutem Erfolg abgeschlossen und nur 1,94 Prozent mehr als zwei „Nicht genügend“. In der BHMS haben 28,5 Prozent mit ausgezeichnetem oder gutem Erfolg abgeschlossen, nur 2,8 Prozent mehr als zwei „Nicht genügend“.

Reform der Zentralmatura wird gefordert

Obwohl die meisten Schülerinnen und Schüler bei der Matura erfolgreich waren, werden die Stimmen nach einer Reform der Zentralmatura immer lauter. Anfang Juni forderte die Arbeiterkammer, dass Schülerinnen und Schüler in Zukunft zum Abschluss ihrer Schullaufbahn eine Abschluss-Projektarbeit, vergleichbar mit einer aufgewerteten vorwissenschaftlichen Arbeit bzw. BHS-Diplomarbeit, erarbeiten und präsentieren sollen. Anlass dazu war eine Studie unter 400 AHS- und BHS-Lehrerinnen und -Lehrern durch Jaksch&Partner. Acht von zehn Befragten fänden es demnach sinnvoll, die Gestaltung der Matura zu überdenken. Ein Viertel würde sie gern überhaupt abschaffen. Laut zwei Drittel der Befragten bedeutet die aktuelle Matura großen Druck und Aufwand.

Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) sieht keine Notwendigkeit zu einer Reform: „Die Matura ist eine sehr wichtige und wertvolle Abschlussprüfung. Sie ist Zeugnis dafür, dass eine Schülerin bzw. ein Schüler eine erfolgreiche und positive Schullaufbahn absolviert hat und ist für jede Schülerin und jeden Schüler ein sehr wichtiger Abschnitt, den wir ihnen auch nicht nehmen wollen“, meint sie und betont, dass sie zurzeit keinen Anlass für eine Änderung sehe. „Für Diskussionen über eine sinnvolle Weiterentwicklung der Matura sollten wir jedoch jederzeit offen sein“, meint Teschl-Hofmeister.

Für die Sommerschule gibt es heuer genügend Personal

Auch heuer wird es in Niederösterreich die Möglichkeit geben, in der Sommerschule Lerndefizite auszugleichen. Abgehalten wird die Sommerschule in den letzten beiden Ferienwochen vom 21. August bis zum 1. September. Für die Primarstufe werden die Fächer Deutsch, Mathe und Sachunterricht angeboten, für die Sekundarstufe 1 Mathe, Deutsch und Englisch und für die Sekundarstufe 2 Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen und typenbildende Gegenstände.

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betont zur Sommerschule: „Sie ist gekommen, um zu bleiben.“ Dafür haben sich 6.662 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Sie werden an 177 Standorten von 850 Pädagoginnen und Pädagogen sowie 362 Studierenden unterrichtet.

Wie in so vielen Lebensbereichen war die Teuerung auch in den niederösterreichischen Schulen heuer ein Thema. Bei der Teilnahme an Skikursen und Projektwochen habe sie sich jedoch nicht bemerkbar gemacht, heißt es von Seiten der Bildungs-Landesrätin. Im Gegenteil: Weil es in den Corona-Jahren kaum derartige Veranstaltungen gegeben hat, sei die Teilnahme heuer besonders groß gewesen.

„Digitale Grundbildung“ kommt gut an

Neu war an Niederösterreichs Schulen heuer das Fach „Digitale Grundbildung“. Dieses ist in diesem Schuljahr in der fünften bis siebten Schulstufe gestartet. Dabei wurde den Schülerinnen und Schülern der sinnvolle Einsatz elektronischer Geräte erklärt und vermittelt, wie man Fake News entlarvt und sich in sozialen Medien verhalten sollte. 367 Schulen mit 2.420 Klassen hätten im Zuge dessen 53.000 Laptops oder Tablets erhalten. Auch Grundlagen für einen professionellen Umgang mit der Digitalisierung wurden geboten. „Der Start war sehr erfolgreich und hat sich innerhalb kürzester Zeit sehr gut in den Schulen etabliert“, heißt es aus dem Büro von Bildungs-Landesrätin Teschl-Hofmeister.