So holt man sich das NÖ-Schulstartgeld

Ab Mittwoch, 16. August, kann man das Schulstartgeld in Höhe von 100 Euro beim Land NÖ wieder beantragen. Kritikern, die im Vorjahr das „blau-gelbe“ Förderung als Wahlkampfzuckerl abgestempelt haben bzw. als nicht sozial-treffsichere Gießkanne abgestempelt haben, kontert Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei einem Pressetermin am Montag in St. Pölten: „Es war ein Riesenerfolg. Über 186.000 Bezugsberechtigte haben es im Vorjahr abgeholt. Das Geld ist bei den Familien angekommen, wo es gebraucht wird.“

Nach diesen positiven Erfahrungen habe sich die Landesregierung entschlossen, auch heuer wieder 20 Millionen Euro als Unterstützung auszuschütten. Es gehe darum die Mehrausgaben möglichst gut abzufedern helfen, „weil die Preissteigerungen uns alle schmerzen“, so Teschl-Hofmeister.

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) Foto: NÖN, Norbert Oberndorfer

Vom Tafelklassler, Maturantin bis hin zum Lehrling mit Wohnsitz in Niederösterreich sind alle bezugsberechtigt. Es komme dabei nicht auf das Einkommen der Eltern, das Alter des Kindes oder den Schulstandort an. Der könne auch außerhalb Niederösterreichs liegen. Die Antragsteller bzw. Erziehungsberechtigten müssen jedoch in NÖ Hauptwohnsitz-gemeldet sind. Familienbeihilfenbezieher wie etwa Berufsschülerinnen und -schüler können den Antrag auch selbst stellen.

Das „blau-gelbe Schulstartgeld“ muss jedenfalls bis spätestens Semesterende, 2. Februar 2024, unter Angabe von Name und Kontoverbindung auf der Website www.noe.gv.at beantragt werden und soll wenige Tage später auf das Konto landen. „Ohne große Nachweise und Papierkram“, verspricht die Landesrätin.

Zusätzlich zur Landesförderung zum Schulstart schüttet der Bund 105,80 Euro für jedes schulpflichtige Kind im Alter von 6 bis 15 Jahren aus. Das Geld wird gemeinsam mit der Familienbeihilfe automatisch auf das Konto überwiesen. Der Bund nimmt dafür rund 95 Millionen Euro in die Hand.

