Arm dran sind die Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr, wenn sie schon zu Schulbeginn am 2. September an die ersten Feiertage im Herbst denken. Einerseits dauert es noch eine Zeit lang bis dahin, andererseits fallen die Herbstfeiertage ziemlich ungünstig.

Der Nationalfeiertag am 26. Oktober fällt heuer auf einen Samstag, Allerheiligen und Allerseelen sind am Freitag und Samstag (1. und 2. November). Um also Herbstferien organisieren zu können, müssen insgesamt zusätzlich vier Tage freigegeben werden. Dass die Herbstferien bundeseinheitlich stattfinden, wurde gesetzlich zwar schon beschlossen, tritt aber erst im Schuljahr 2020/21 in Kraft.

Neuerungen vor allem in den Volksschulen

Die meisten Änderungen im neuen Schuljahr betreffen die Volksschüler. Bereits ab dem zweiten Semester der zweiten Klasse muss wieder mit Ziffernnoten beurteilt werden. Es ist aber weiterhin erlaubt – zumindest zusätzlich – auch alternativ zu beurteilen. Grundsätzlich können Schüler der zweiten Klasse nun wieder sitzenbleiben. Außerdem ab heuer neu: Untersagt ist „das Tragen weltanschaulich oder religiös geprägter Bekleidung, verbunden mit einer Verhüllung des Hauptes“. Wird dagegen verstoßen, können Strafen bis zu 440 Euro folgen.

In den Mittelschulen – bis heuer Neue Mittelschulen (NMS) – gelten ab 2020 andere Leistungsniveaus. Statt „grundlegende Allgemeinbildung“ und „vertiefende Allgemeinbildung“ heißen diese ab der sechsten Schulstufe „Standard“ und „Standard-AHS“. Statt der bisher bestehenden siebenteiligen Notenskala werden zwei vom System her ähnliche, einander überlappende, je fünfteilige Skalen eingeführt. In den Mittelschulen kann schulautonom entschieden werden, dauerhafte Gruppen einzurichten, um die Leistungen in Deutsch, Mathematik und Englisch zu differenzieren. Während des Schuljahres ist es auch möglich, die Gruppen zu wechseln.

Jugendliche, die ihr neuntes Schuljahr an einer AHS oder berufsbildenden mittleren und höheren Schule nicht erfolgreich abgeschlossen haben, können an den Polytechnischen Schulen nun ein freiwilliges zehntes Schuljahr anhängen. Ähnliche Möglichkeiten gibt es für Schüler, die im letzten Pflichtschuljahr scheitern.

Veränderungen auch für Lehrer

Auch für das Lehrpersonal stehen Änderungen an. Die Unterrichtsverpflichtung der Neulehrer wird auf grundsätzlich 24 Stunden erhöht. Es gibt höhere Anfangsgehälter bei einer flacheren Gehaltskurve. Wer heuer als Lehrer ins Berufsleben startet, darf sich zudem nicht mehr zwischen altem und neuem Lehrerdienstrecht entscheiden.

Neuerungen sind zudem bei der Schuleinschreibung zu erwarten. Da etwa im Burgenland kaum Kinder wegen mangelnder Schulreife einer Vorschulklasse zugewiesen wurden, in Salzburg aber fast 20 Prozent, gelten ab 2020 einheitliche Kriterien für die Feststellung der Schulreife.

Für die, die den Sommerferien nachtrauern: Am 4. Juli 2020 starten in Niederösterreich schon wieder die nächsten.