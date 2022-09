Schulstartgeld wurde bereits für 154.000 Kinder beantragt

Werbung

100 Euro Bonus bekommen Familien in Niederösterreich heuer für alle Kinder und Jugendlichen, die in die Schule gehen oder eine Lehre machen. Das "blau-gelbe Schulstartgeld" soll die Eltern beim Kauf von Heften, Büchern, Stiften und Co. entlasten.

Das wird gut genutzt. ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger sagte heute im Rahmen der Klubklausur der ÖVP, dass der Bonus bereits für 154.000 Kinder beantragt wurde. Das sind drei Viertel der 200.000 Bezugsberechtigten.

Gleichzeitig betonte Schneeberger, dass die Antragsteller das Geld flott erhalten: "Es wird innerhalb von zwei Tagen ausbezahlt."

Schulstartgeld kann bis Februar beantragt werden

Wer das Schulstartgeld noch beantragen will, kann das hier tun. Möglich ist die Antragstellung seit 16. August und noch bis 4. Februar 2023.

Voraussetzungen sind, dass für den Schüler oder Lehrling auch Familienbeihilfe bezogen wird und der Hauptwohnsitz des Antragstellers in Niederösterreich ist, genau wie der Haupt- oder Nebenwohnsitz des Kindes.