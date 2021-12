„Gewalt gibt es in allen Teilen der Gesellschaft“

Zu Beginn der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen wurden in Österreich 27 Femizide verzeichnet. Zum Ende sind es 30. Das macht deutlich, wie dringend es Hilfsangebote für Frauen braucht. In Österreich werden 30 Zufluchtsorte geboten. Sechs Frauenhäuser mit 58 Plätzen gibt es in NÖ.

Zurzeit haben die Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen und Sozialpädagoginnen dort alle Hände voll zu tun: In der Weihnachtszeit kommt es alle Jahre wieder zu mehr Gewalt in Familien. „Auch im Lockdown sind Frauen sehr belastet“, weiß Barbara Prettner, Leiterin des Frauenhauses Neunkirchen. Zurzeit sind die Einrichtungen zu 70 Prozent ausgelastet. Ab dem neuen Jahr soll es etwas mehr Zeit für Betreuung geben. „Wir können pro Frau und Woche eine zusätzliche Stunde anbieten“, sagt Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Bisher waren es 9,5 Stunden pro Frau und Woche.

Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ): „Die Schuld liegt nie bei der Frau.“ SPÖ

Zudem soll 2022 das Sozialhilfegesetz, unter das die Frauenhäuser fallen, adaptiert werden. Auch Frauen mit humanitärem Bleiberecht oder Rot-Weiß-Rot-Karte können dann in den Einrichtungen aufgenommen werden. In einem nächsten Schritt will die Landesrätin ein eigenes Gewaltschutzgesetz auf den Weg bringen. „Das hat symbolische Wirkung.“ Wenn man die Frauenhäuser aus dem Sozialhilfegesetz entkoppele, zeige man, dass Gewalt in allen Teilen der Gesellschaft vorkomme.

Dennoch trifft es jene, die finanziell abhängig sind, am härtesten. „Frauen mit guter Ausbildung und Job, Auto und ohne Kinder können sich leichter aus Beziehungen lösen“, erklärt Prettner. Königsberger-Ludwig ermutigt alle, sich Hilfe zu suchen, und betont: „Die Schuld liegt immer beim Täter.“