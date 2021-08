SPAR unterstützt Info-Kampagne gegen Gewalt an Frauen

Auf dem sogenannten Nachkassenbon findet man Kontaktdaten für Schutz & Hilfe. Spar/Höfinger

Ein stark frequentierter Ort in unserer Gesellschaft ist die Supermarkt-Kassa. Hier erhält man mit dem Kassenzettel einen sogenannten „Nachkassenbon“ mit einer Telefonnummer und Webadresse (auch als QR-Code). Bei Spar finden Betroffene von Gewalt an Frauen hier entweder Informationen oder einen direkten telefonischen Kontakt zu den Hilfseinrichtungen im Land Niederösterreich, wie Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in einer Aussendung von Spar am Freitag berichtete.

„In welcher Region welche Einrichtungen zur Verfügung stehen, ist zu wenig bekannt. Das wurde seitens der Fraueneinrichtungen immer wieder festgestellt. Deswegen braucht es eine breite Informationsschiene, die einen leichten, niederschwelligen Zugang für Betroffene ermöglicht. Daher freut es mich, dass SPAR mit seinen über 200 Standorten sofort zugesagt hat, zu unterstützen“, hielt die Landesrätin fest.

Spar-Geschäftsführer Alois Huber ergänzte: „An allen Spar-Kassen in Niederösterreich wird diese Zusatzinformation mit dem Kassenzettel ausgegeben. Als größter privater Arbeitgeber und Nahversorger sind wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und unterstützen immer wieder soziale Projekte. Daher ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, diese Aktion mitzutragen.“