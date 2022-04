Infusionen und Pillen gegen Covid im Einsatz

Werbung

3.150 Menschen haben sich am Montag neu mit Corona infiziert. Um besonders Gefährdete unter ihnen vor einem schweren Verlauf zu schützen, kommen mittlerweile Medikamente und Therapien zum Einsatz.

Am 10. Jänner wurde in den Spitälern in St. Pölten, Wiener Neustadt, Melk, Stockerau, und Waidhofen an der Thaya mit Antikörpertherapien begonnen. Per Infusion bekommen Patienten im Labor entwickelte Antikörper, die die Corona-Viren bekämpfen sollen. Mittlerweile wurden 200 Personen so behandelt. Anmelden kann man sich dazu über einen Link auf dem Absonderungsbescheid. Ob Bedarf besteht, entscheiden die Mediziner.

Für zu Hause sind mittlerweile ebenfalls Medikamente zugelassen: Paxlovid und Co. können Ärzte etwa Personen mit Vorerkrankungen verschreiben. Das soll den Verlauf mildern und einen Spitals aufenthalt verhindern.