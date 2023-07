250 Gemeinden wurden seit 2013 hochwassersicherer gemacht

„Wir standen tagelang im Einsatz, ich erinnere mich an viele heikle oder berührende Situationen”, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP), als er an den Juni 2013 zurückdenkt. Damals versanken Gemeinden entlang der Donau im Wasser. In der Nacht auf 5. Juni erreichte der Strom am Messpunkt Kienstock bei Krems einen Pegelstand von 10,79 Meter – nur 14 Zentimeter weniger als beim Jahrhundert-Hochwasser 2002. Insgesamt standen bei dem Großeinsatz 50.000 Einsatzkräfte und zahlreiche freiwillige Helfer im Einsatz.

Sie waren damit beschäftigt, 4.000 Häuser, Bauernhöfe und andere Gebäude von dem Wasser zu befreien. Rund 1.700 Menschen mussten vor den Wassermengen in Sicherheit gebracht werden. Der entstandene Schaden betrug 100.000 Euro. Das konnten auch die im Gegensatz zu 2002 schon relativ weit fortgeschritten Hochwasser-Schutzmaßnahmen nicht verhindern. Damit konnte der Schaden jedoch zumindest auf ein Drittel minimiert werden. Während die Schadenssumme 2002 etwa 300 Millionen Euro betragen habe, waren es 2013 „nur“ 100 Millionen Euro. „Daran sieht man, dass die Investitionen Früchte getragen haben, weswegen wir auch weiter die nötigen Mittel aufbringen werden”, kündigt Pernkopf an.

In den vergangenen zehn Jahren wurden 900 Millionen Euro investiert. Damit konnten landesweit 250 Gemeinden hochwassersicherer gemacht werden, darunterEmmersdorf (Bezirk Melk), Korneuburg und erst vor Kurzen Aggsbach-Markt (Bezirk Krems-Land). Mit der baldigen Vollendung des Hochwasserschutzes in Rossatz (Bezirk Krems-Land) ist die gesamte Wachau gut mit den Schutzwänden ausgestattet.

Eine „absolute Sicherheit“ zu erreichen, wird zwar niemals möglich sein, jedoch könne man weitere Schutzmaßnahmen treffen, so wird laufend in Hochwasserschutz im ganzen Land investiert, versichert Pernkopf. Im vergangenen Jahr wurde ein neues Hochwasserschutzprogramm fixiert, das bereits umgesetzt wird. Bis 2030 sollen laut dem Landeshauptfrau-Stellvertreter weitere 100 Millionen Euro für Großprojekte wie beispielsweise in Neustadtl (Bezirk Amstetten), Krummnußbaum (Bezirk Melk) und Leiben (Bezirk Melk) herangezogen werden. Ein Drittel dieser Investitionen soll für Rückhaltemaßnahmen verwendet werden, um Wasser mehr Platz zu geben. Zu den Hochwasserschutzprogrammen ergänzt Finanzminister Magnus Brunner: „Jeder investierte Euro in den Hochwasserschutz ist ein guter, sinnvoller Euro”. Demnach werde man bundesweit bis 2030 etwa 1,3 Milliarden Euro für einen Hochwasserschutz entlang der Donau investieren.

Mit mobilem Hochwasserschutz werden die Gemeinden entlang der Donau vor den Fluten geschützt. Wie das funktioniert besprachen der Kremser Bezirksfeuerwehrkommandant Martin Boyer, Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, Finanzminister Magnus Brunner, der Dürnsteiner Feuerwehrkommandant Michael Pfaffinger und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Foto: NLK Pfeiffer, NLK Pfeiffer

Auch die Feuerwehr habe aus dem Hochwasser 2013 wertvolle Erfahrungen gewonnen und Investitionen getätigt, erklärt Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. „Wir haben über 20 Teleskoplader angeschafft, mobile Hochwasserschutzanlagen und Flachwasserboote angekauft und wir haben auch Ausbildungsplätze neu geschafften”, berichtet er.

Beim Rückblick auf das Hochwasser betont Pernkopf: „Damals wie heute ist mir bewusst: Die Familie Niederösterreich hält zusammen. Dafür noch heute ein herzliches Dankeschön an alle Einsatzkräfte für die massive Kraftanstrengung.“