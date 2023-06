Landbauer: „Corona-Fonds ist Herzstück unseres Arbeitsübereinkommens“

Ohne ihren Regierungspartner, die ÖVP, präsentierte die FPÖ heute die Richtlinien für den umstrittenen Corona-Fonds. Landes-Vize Udo Landbauer und Landesrat Christoph Luisser (beide FPÖ) traten gemeinsam vor die Medien, um noch einmal die Punkte zu erklären, die gestern bereits bekannt gegeben worden waren. Landbauer schlug dabei altbekannte Töne an: Er sprach von einer von „Pseudo-Experten getriebenen Verbotspolitik“ und „unentschuldbaren Fehleinschätzungen im Umgang mit der Krankheit“. Mit dem 31,3 Millionen Euro umfassenden Corona-Fonds wolle die Landesregierung dafür nun um Entschuldigung bitten. „Das ist das Herzstück unseres Arbeitsübereinkommens mit der ÖVP und war eine Bedingung an die Zusammenarbeit“, meinte Landbauer und betonte, dass Niederösterreich damit „Pionier bei der Aufarbeitung politischer Fehler“ sei.

Geld bekommen Menschen aus dem Corona-Fonds, wenn eine oder mehrere von elf Voraussetzungen erfüllt sind. Die wiederum sind in vier Gruppen eingeteilt: Erstens werden vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) aufgehobene Strafen zurückgezahlt. Betroffene werden nach dem Landesregierungsbeschluss nächste Woche laut dem Landesvize „direkt informiert“. Zweitens sollen ab 1. September in der Corona-Zeit ärztlich bestätigte Impfbeeinträchtigungen entschädigt werden. Drittens gibt es Geld für durch die Pandemie entstandene psychische oder finanzielle Schäden. Viertens werden Vereine gefördert, die sich für Menschen einsetzen, die durch die Corona-Maßnahmen geschädigt worden seien. Details zu den einzelnen Kategorien finden Sie hier.

Beantragen können die Förderungen beziehungsweise Entschädigungen Menschen, die in Niederösterreich ihren Hauptwohnsitz haben. Asylwerber und subsidiär Schutzberechtigte seien von den Hilfen ausgeschlossen, betonte Landbauer in der Pressekonferenz in St. Pölten.

Abgewickelt werden die Anträge über die Fachabteilung des Landes. Ob es dafür zusätzliches Personal benötige und mit wie vielen Anträgen man rechne, ließen die FPÖler unbeantwortet. Der bereits angekündigten Prüfung des Fonds durch den Bundesrechnungshof blicken sie jedenfalls gelassen entgegen. Die Richtlinien seien „rechtlich vollkommen in Ordnung", meinte Luisser und betonte, dass er selbst als Rechtsanwalt gearbeitet habe und Verfassungsjuristen die Richtlinien überprüft hätten.

Anträge sollen in Stichproben geprüft werden

Kontrolliert werden sollen die Anträge in den teilweise sehr weit gefassten Kriterien nur stichprobenartig. In allen größeren Kategorien, insbesondere bei der Unterstützung von Vereinen, werden Einzelfälle geprüft, sagte Luisser auf Nachfrage.