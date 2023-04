Wer Elterngespräche schwänzt, soll Strafe zahlen

Werbung

Wutausbrüche, Raufereien oder Stören im Unterricht: Fällt ein Kind mit diesem Verhalten auf, werden die Eltern zu einem Gespräch in die Schule geladen. Erscheinen sie dort nicht, soll das in Zukunft Konsequenzen haben – sofern ÖVP und FPÖ ihr Vorhaben umsetzen.

Die Parteien haben in ihrem Übereinkommen für die Zusammenarbeit in der Landesregierung eine erweiterte Mitwirkungspflicht der Eltern als Vorhaben festgelegt. Die Rede ist von Verwaltungsstrafen für Erziehungsberichtete, die Gespräche in der Schule „schwänzen“. Nachzulesen ist das im Kapitel „Integration“.

Christiane Teschl-Hofmeister spricht sich für eine Änderung des Schulpflichtgesetzes aus. Verwaltungsstrafen seien aber nur der letzte Schritt, betont die ÖVP-Politikerin. Foto: NLK

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) bestätigt das Vorhaben: „Um den Lehrpersonen bei grobem Fehlverhalten der Kinder und fehlender Gesprächsbereitschaft der Eltern eine Hilfestellung zu geben“, werden von der Bildungsdirektion Vorschläge ausgearbeitet und an das Bildungsministerium übermittelt. Ziel sei eine Novelle des Schulpflichtgesetzes. Verwaltungsstrafen sollten aus Teschl-Hofmeisters Sicht der letzte Schritt sein. Davor brauche es „eine Reihe geeigneter Maßnahmen“.

Elternvertretung sowie Direktorinnen und Direktoren reagieren auf den Plan gespalten. Karl Wimmer, Direktor der Mittelschule St. Pölten-Wagram, ist dafür. An seiner Schule komme es immer wieder vor, dass Eltern Gespräche verweigern. Verpassen sie den dritten Termin, erscheint Wimmer eine Geldstrafe richtig. Er geht davon aus, dass er von diesem Fall etwa fünf Mal pro Jahr an seiner Schule hätte. Ebenfalls Unterstützung für den Vorschlag gibt es von Paul Haschka vom Landes-Elternverband, der Elternvereine an über 650 NÖ-Schulen vertritt. Gespräche zwischen Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern hält Haschka für wichtig. „Da geht es um die Entwicklung des Kindes. Sie sind daher ein Recht des Kindes“, meint er. Verwaltungsstrafen hält er aber nur dann für angebracht, wenn die Termine nicht „schikanös“ gesetzt werden. Darunter versteht er etwa Einladungen am Vormittag, wo sich viele nicht freinehmen können. Gleichzeitig nimmt er die Lehrkräfte in die Pflicht: Das Abhalten von Kinder-Eltern-Lehrer-Gesprächen – unabhängig von Fehlverhalten – sollte in allen Schulen verpflichtend sein.

Paul Haschka vom Landeselternverband zeigt Verständnsi für das schwarz-blaue Vorhaben. Er spricht sich zudem für verpflichtende Kinder-Eltern-Lehrer-Gespräche aus - in Volksschulen, Mittelschulen und auch Gymnasien. Foto: privat

Als mehrheitlich „nicht nötig“ bis „nicht sinnvoll“ wird das Vorhaben in kleineren und ländlichen Schulen erachtet. „Bei uns ist das kein Thema, Eltern kommen zu Gesprächen“, sagt etwa Barbara Kuntner von der Volksschule Asperhofen. Wäre das nicht der Fall, würde eine Strafe nichts ändern.

Bildungsministerium lässt offen, ob es Vorhaben umsetzen würde

Ob das Bildungsministerium die aus NÖ geforderten Sanktionen umsetzen würde, lässt man dort offen. Ein Sprecher betont nur, dass „ein gutes Zusammenwirken von Schüler, Eltern und Lehrkräften“ wichtig sei. Schon bei der Schuleinschreibung solle mit den Eltern besprochen werden, dass ihre Mitwirkung zum Bildungsweg ihrer Kinder beiträgt.

Auf die Frage, warum das Vorhaben im Kapitel Integration des Arbeitsübereinkommens steht, meint Teschl-Hofmeister nur: „Es gibt auch Probleme mit Eltern mit Migrationshintergrund.“