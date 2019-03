Neue Arbeitsplätze, Potenzial für die Nutzung und Chance, die Lebensqualität in Niederösterreich zu steigern. Das verbinde das Land Niederösterreich mit der Digitalisierung – und Niederösterreich sei mitten drin, diese Ziele auch entsprechend umzusetzen. So wies Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (VP) am Vormittag vor Journalisten auf die vor einem Jahr gestartete NÖ Digitalisierungsstrategie hin, von der ein Drittel der insgesamt 96 festgelegten Maßnahmen bereits fertig realisiert sei – und auch der Rest befinde sich aktuell schon in Umsetzung. Auch die Etablierung des Hauses der Digitalisierung, das Bohuslav als „Leitprojekt“ bezeichnete, gehöre hier dazu.

Diese Etablierung erfolgt in drei Schritten: der Implementierung digitaler Knotenpunkte, die Erstellung des virtuellen Hauses der Digitalisierung (seit Jänner gibt es hier 390 registrierte User) und der Bau des physischen Gebäudes in Tulln. Dessen Eröffnung ist für 2022 geplant. Das physische Haus der Digitalisierung soll Platz bieten für Unternehmen und Forschungsinstitutionen im Bereich der Digitalisierung. Es soll aber auch Firmen sowie Privatpersonen Hilfestellung in Fragen zur Digitalisierung bieten und, nicht zuletzt, Veranstaltungsort sein.

Eigener Förder-Call Digitalisierung

Dafür werde es im Lauf des Jahres auch einen eigenen Digitalisierungs-Fördercall geben, dessen Details gerade ausgearbeitet und in wenigen Wochen präsentiert werden.

VP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner führte außerdem aus, dass im Zuge der vier Schwerpunktthemen Arbeit, Mobilität, Gesundheit und Familie in der politischen Arbeit auch die Digitalisierung vorangetrieben werden soll. Beim Schwerpunktthema Arbeit stünde etwa die Dezentralisierung der Arbeitsplätze und die Abwicklung von Förderansuchen über das Online-Wirtschafts-Förderportal im Fokus.

Im Bereich Mobilität verwies Ebner auf die Möglichkeit, das Semesterticket für Schülerinnen und Schüler online zu beantragen. Beim Schwerpunkt Gesundheit führte der VP-Landesgeschäftsführer die kostenlos verfügbare Notruf-App „Rettung“ an, die es seit einem Jahr gibt und aktuell 15.000 Mal heruntergeladen wurde. Darüber hinaus verwies er auf den elektronischen Impfpass, ein Pilotprojekt, dass nach einer Evaluierung 2021 bundesweit ausgerollt werden soll. Im Bereich des Schwerpunktthemas Familie sei etwa die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern durch die App „SchoolFox“ schneller und digitaler geworden.