Für rund 200.000 Kinder und Jugendliche in Niederösterreich startet am Montag wieder die Schule – und damit das dritte Schuljahr in Zeiten der Pandemie.

Im Gegensatz zu den vergangenen zwei Jahren sollen die Schüler heuer das gesamte Jahr hindurch in den Klassenzimmern lernen. Dafür will die Politik mit Corona-Maßnahmen sorgen, die sich am Infektionsrisiko der Region orientieren.

Laptops oder Tablets bis 2024 für alle Schulen

Obwohl das Distance Learning um jeden Preis verhindert werden soll, werden Laptops, Apps und Co. jedoch auch heuer eine wesentliche Rolle im Unterricht spielen.

Lisa Röhrer Zurück in die Klassen – hoffentlich auf Dauer

Der Bund setzt den ersten Teil seiner Digitalisierungsoffensive für Schulen um. In Niederösterreich werden im Laufe des Septembers 30.000 Schüler der fünften und sechsten Schulstufe mit Laptops oder Tablets ausgestattet. Die Schulen konnten im Vorfeld die Geräte auswählen. Ein Viertel der Kosten müssen die Eltern tragen.

Nach und nach sollen bis 2024 alle Schüler mit Laptops oder Tablets versorgt sein. Die Schulen sollen zudem mit besserer Infrastruktur wie flächendeckenden Glasfaser-Anschlüssen ausgestattet werden. Ziel ist es, mit der Schaffung der Voraussetzung und dem Bereitstellen der notwendigen Geräte Kindern und Jugendlichen digitale Kompetenz zu vermitteln.

Pflege als neuer Schulschwerpunkt

Ab September wird zudem erstmals schon in Mittelschulen das Thema Pflege auf dem Stundenplan stehen. Einige Standorte beginnen mit diesem neuen Schwerpunkt. Dadurch sollen Jugendliche Berufe im Gesundheitsbereich schon früh kennenlernen.

Ebenfalls neu auf dem Stundenplan steht Ethik – ab diesem Schuljahr verpflichtend für alle der neunten Schulstufe in Gymnasien und BHS, die sich vom konfessionellen Religionsunterricht abgemeldet haben. Damit beginnt nach jahrelangem Schulversuch die Einführung des Ethikunterrichts. Bis 2025/26 soll es das Fach, in dem über Werte und Weltanschauung diskutiert wird, in allen Oberstufen-Klassen als Alternative zum Religionsunterricht geben.

Nicht in den Klassen lernen werden in diesem Schuljahr laut Bildungsdirektor Johann Heuras 1.150 unterrichtspflichtige Kinder. Sie wurden, wie berichtet, von ihren Eltern vom Schulunterricht ab- und für den häuslichen Unterricht angemeldet.

Vor dem nächsten Sommer müssen sie ihre erworbenen Kompetenzen bei einer Externistenprüfung unter Beweis stellen. Grund für die gestiegene Zahl an Schülern im Heimunterricht dürften in vielen Fällen die Covid-Maßnahmen sein. Zum Vergleich: Im Vorjahr wurden nur 820 Kinder daheim unterrichtet.