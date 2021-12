Reaktionen aus NÖ auf die Ankündigung von Sebastian Kurz

Für Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sei der Rückzug von Sebastian Kurz aus allen politischen Ämter eine "höchstpersönliche", aber auch "richtige Entscheidung, um in der ÖVP wieder geordnete Verhältnisse herzustellen". Dem ehemaligen Bundeskanzler gebühre "großer Respekt für diesen wohlüberlegten Schritt", heißt es von Mikl-Leitner in einer APA-Meldung.

Grüne: "Respekt für Entscheidung"

Die Landeschefin der Grünen, Helga Krismer, zollt dem aus der Politik ausscheidenden Altkanzler ihren Respekt für diese Entscheidung. „Seine Entscheidung bedeuten nun klare Verhältnisse. Diese sind für ÖVP, WählerInnen und Sebastian Kurz persönlich sicher die beste Lösung. Ich hab auf jeden Fall Respekt für Entscheidung. Er hat ein zukunftsweisendes Regierungsprogramm mit den Grünen gestaltet, das über seine Kanzlerschaft hinaus wirkt", sagt Krismer.

NEOS: "Rücktritt war überfällig"

Für die Pinken war der Rückzug Kurz wiederum höchste Zeit. „Dieser Schritt war mit Blick auf die schwerwiegenden Vorwürfe gegen Kurz überfällig", sagt NEOS-Landessprecherin Indra Collini. Allerdings werde es nicht reichen, ein Rädchen dieses Systems auszutauschen und alle anderen aus der Verantwortung zu lassen. Gerade Niederösterreich sei mit dem jahrzehntelang aufgebauten ÖVP-Machtapparat das beste Beispiel dafür, dass es grundlegende Reformen und mehr Transparenz braucht, um die Sümpfe der strukturellen Korruption trockenzulegen, sagt Collini.

NÖ Bauernbund: "Danke für erfolgreiche Partnerschaft"

„Politik wird an ihren Taten und Erfolgen gemessen. Klar ist, dass sich für die vielen arbeitenden Menschen im Land, vor allem auch für die Bäuerinnen und Bauern und den ländlichen Raum, in Kurz‘ Ära besonders viel zum Positiven weiterentwickelt hat“, erklärten NÖ Bauernbundobmann LH-Stv. Stephan Pernkopf und Direktor Paul Nemecek anlässlich des heute verkündeten Rückzugs von Sebastian Kurz aus allen politischen Ämtern und zollen ihm großen Dank und Respekt.

Steuerreform, Abgabenbremse und Familienpaket als Meilensteine

In den vergangenen Jahren wurden besonders für die bäuerlichen Betriebe, als auch für den ländlichen Raum erfolgreiche und nachhaltig wirkende Maßnahmen gesetzt. „Die beiden Steuerreformen mit dem Familienbonus und dem regionalen Klimabonus sind wesentliche Maßnahmen, die nachhaltig im Sinne der Menschen in diesem Land auch in Zukunft weiterwirken werden. Damit wurden Meilensteine in der österreichischen Regierungspolitik gesetzt“, zeigen Pernkopf und Nemecek auf, dass Familienpolitik ein Herzstück der politischen Arbeit in der Regierungszeit von Sebastian Kurz war.

Großer Dank für politisches nationales und internationales Wirken

Abschließend richtet der NÖ Bauernbund im Namen von Pernkopf und Nemecek seinen Respekt für die Entscheidung an Sebastian Kurz aus: „Die Familie steht vor allem und die Entscheidung von Sebastian Kurz ist hinsichtlich der Angriffe und Anfeindungen verständlich. Für die Zukunft wünschen wir Sebastian Kurz und seiner Familie nur das Beste und Gottes Segen.“

Franz Schnabl (SPÖ NÖ): "ÖVP will sich neu erfinden"

„Wenn man sich auch die gestrigen Verwerfungen innerhalb der Koalition zu den Infrastrukturmaßnahmen zu Gemüte führt, scheint die ÖVP offensichtlich Neuwahlen vorzubereiten und sich wieder neu erfinden zu wollen – man darf gespannt sein welche Lackierung ‚türkis‘ ersetzt! Diese Neuerfindungs-Erzählung ist jedoch genauso ein Märchen wie das Umfärben von ‚schwarz‘ zu ‚türkis‘ – die WählerInnen werden darauf jedoch nicht noch einmal hereinfallen. Nehammer ist lediglich die Fortsetzung des Kurz-Systems. Immerhin war er sein engster Wegbegleiter und Vertrauter - als Generalsekretär in der ÖVP unter Türkis/Blau - und hat noch vor wenigen Tagen schriftlich erklärt, dass er ohne Kurz nicht mehr der Regierung angehören möchte. Nehammer steht, wie Kurz, für Sozialabbau, Umverteilung von unten nach oben und Systemmissbrauch.

„Kurz´ Rückzug wäre – sofort nach den Vorwürfen – bereits als Kanzler der logische Schritt gewesen. Das hätte dem Land viele Negativ-Schlagzeilen erspart und viel Schaden von Österreich genommen. Es steht zu befürchten, dass die ohnehin bereits unerträgliche türkis-grüne Orientierungslosigkeit weiter anwächst. Das ist schlecht für unser Land – gerade in einer Zeit der Bewältigung einer Pandemie braucht es ein funktionierendes Miteinander! Die Chaos-Koalition steht endgültig vor den Trümmern ihrer unrühmlichen Regierungszeit.“

Die Kurz-Bilanz sei verheerend, beschreibt Schnabl weiter: „Keinen Sinn für Familien – man erinnert sich noch lebhaft an die verhinderten 1,2 Mrd. Euro, die in funktionierende ganztägige Kinderbetreuung in Österreich fließen sollten – knallharte Klientelpolitik, ein Scherbenhaufen im Pandemie-Management und zahlreiche offene Baustellen im Pflegebereich, bei der Bekämpfung der Teuerung oder der Arbeitslosigkeit säumen den Weg der Kanzlerzeit von Sebastian Kurz.“

Schnabl abschließend: „Das wichtigste ist nun – in dieser Krisenzeit - dass in unserem Land gearbeitet wird. Türkis-Grün hat uns – durch ihre Handlungsunfähigkeit - in den vierten Lockdown, mit all seinen sozialen und wirtschaftlichen Folgen, geführt. Es ist Zeit für eine Aufbruchs- und Zukunfts-Koalition – die SPÖ ist bereit, auch für Neuwahlen!“