Unterstützung für Jugendliche: „Offen über Psyche sprechen“

Jeder zweite Jugendliche leidet an psychischen Belastungen. Jeder sechste hat sogar schon über Selbstmord nachgedacht: Zu diesem Ergebnis kam eine Studie der Donau-Uni Krems. Mit dem „Mental Health“-Volksbegehren und einer Infokampagne, die von der Schülerunion, dem Bundesverband für Psychotherapie und Studien-Autor Christoph Pieh initiiert wird, soll das Thema noch stärker in den Fokus rücken. Unterstützung bekommen sie für das Vorhaben von 50 Vereinen.

„Die große Vision hinter der Initiative ist, dass wir über die psychische Gesundheit genauso offen sprechen, wie zum Beispiel über Zahnweh“, sagt Carina Reithmaier von der Schülerunion. Als Forderungen werden dazu im Volksbegehren mehr Prävention, die Aufstockung des Unterstützungspersonals in Schulen sowie die stärkere Thematisierung psychischer Gesundheit im Unterricht genannt. Für eine Behandlung im Nationalrat braucht es 100.000 Unterschriften. Nachdem in der Unterstützungsphase 20.000 gesammelt wurden, hoffen die Initiatoren, in der Eintragungswoche von 2. bis 9. Mai die weiteren zu erreichen.

Durch die nun startende Kampagne sollen Jugendliche zudem erfahren, wo sie sich Hilfe holen können – etwa bei der Online-Selbsthilfeplattform IstOkay oder Rat auf Draht.