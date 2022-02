Studierende bekommen vom Land keinen Öffi-Bonus mehr

Das Land Niederösterreich hat die Förderung der Fahrtkosten von Studierenden mit 1. Februar 2022 aufgehoben. Bislang konnten sich niederösterreichische Studierende unter 26 Jahren bei Fahrten vom, zum oder im Studienort pro Semester 100 Euro vom Land rückerstatten lassen.

Am Beispiel der Wiener Öffis: Für Studierende in Wien gibt es das sogenannte Semesterticket, mit dem sie die Öffis in Wien ein Semester lang benutzen können. Es kostet 150 Euro. Hierbei bekamen Studierende mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich einen finanziellen Zuschuss vom Land in der Höhe von 100 Euro. Sie zahlten also nur mehr 50 Euro für das Semesterticket. Dieser Zuschuss wurde mit 1. Februar aufgehoben.

Klimaticket ist Grund für Aufhebung

Grund für die Aufhebung sei der Verkaufsbeginn der Regionalen Klimatickets sowie des Klimatickets vom Bund, heißt es dazu aus dem Büro von Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Der Großteil der niederösterreichischen Studierenden profitiere finanziell von diesen Tickets.

Erklären lässt sich das anhand des Beispiels einer Jugendlichen aus Krems, die in Wien studiert. Für zehn Monatskarten des VOR hätte sie 1.059 Euro bezahlt (104 Euro für die Monatskarte + 19 Euro für die ÖBB Vorteilscard Jugend, die Voraussetzung für den Erwerb der Karte ist). Das neue VOR Klimaticket kostet dagegen 778 Euro. Zudem gilt es für ein ganzes Jahr und in allen VOR-Linien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

VOR Monatskarten um 20 Euro günstiger

Als Reaktion auf die Aufhebung der Förderung bietet der VOR seine Monatskarten für Studierende aus Niederösterreich ab Februar um 20 Euro günstiger an. Das zahle sich insbesondere für Studierende mit kürzeren Wegstrecken aus, heißt es vom VOR.

Zum Beispiel bei der Strecke Purkersdorf – Wien: Früher kosteten zehn Monatskarten für diese Strecke 327 Euro (30,80 Euro pro Monatskarte + 19 Euro für ÖBB Vorteilscard Jugend). Dazu kommen zwei Semestertickets für die Öffis in Wien zu je 150 Euro. Hierbei konnte man sich vom Land pro Semester 100 Euro rückerstatten lassen. Insgesamt kam man damit auf 427 Euro. Seit Februar belaufen sich die Kosten für zehn Monatskarten dieser Strecke auf insgesamt 127 Euro (10,80 pro Monatskarte + 19 Euro). Hinzu kommen hier noch 300 Euro für zwei Semestertickets für die Wiener Öffis. Das ergibt gesamt ebenfalls 427 Euro.

JVP will Studenten-Jahresticket für Wiener Öffis

Die Junge Volkspartei NÖ hatte sich indes via Aussendung speziell zu den Studententickets für die Wiener Öffis zu Wort gemeldet: Sie unterstützen hierbei die Forderung ihrer Wiener Kollegen nach einem Studenten-Jahresticket. „Es muss Schluss damit sein, dass Studentinnen und Studenten vier Tickets im Jahr kaufen müssen, um die Wiener Öffis nutzen zu können“, meint Bernhard Heinreichsberger, Obmann der JVP NÖ.

Aktuell benötigen Studierende je ein Semesterticket für das Winter- und das Sommersemester sowie jeweils eine Ferien-Monatskarte für Juli und August, um U-Bahn und Co. in Wien ein Jahr nutzen zu können.

Wiener Linien: „Ticket hat sich bewährt“

Bei den Wiener Linien sieht man hierbei keinen Änderungsbedarf. „Das Semesterticket gibt es schon sehr lange, es hat sich bewährt und wird auch gut angenommen“, heißt es von Seiten des Unternehmens.

Bei der JVP NÖ kritisiert man zudem, dass das Semesterticket für Studierende mit Hauptwohnsitz in Wien nur halb so viel kostet, wie für jene aus den anderen Bundesländern. Das liege allerdings daran, dass die Stadt Wien das Ticket fördert, heißt es von den Wiener Linien.