Sepp Schellhorn: “In der Vereinsmeierei liegt das Geld der Menschen.”

Emotional wurde der frühere Nationalratsabgeordnete der NEOS, Sepp Schellhorn, bei einer Pressekonferenz im St. Pöltner Lokal Vinzenz Pauli. Es mache ihn wütend, wie mit dem Geld der niederösterreichischen Bevölkerung umgegangen werde. Eine Landesregierung könne zwar nur begrenzt etwas gegen die hohen Steuern tun, sie könnte aber zumindest in ihrem Bereich zu sparen beginnen, sagt Schellhorn.

Der Salzburger Unternehmer und Gastronom sprach sich dafür aus, das Budget der Regierung um 30 Prozent einzuschränken. “Dann soll es halt weniger Förderungen für Trachtenkapellen, Feuerwehren oder andere Vereine geben”, erklärte er und meinte weiters, “in der Vereinsmeierei, da liegt das Geld der Menschen.”

Außerdem forderte Schellhorn für die niederösterreichischen Unternehmen eine Entlastung in Sachen Bürokratie und niedrigere Lohnnebenkosten. „Das verschafft den Betrieben Luft zum Atmen und sorgt dafür, dass den Menschen mehr Einkommen zum besseren Auskommen bleibt”, sagte ehemalige NEOS-Wirtschaftssprecher. Spitzenkandidatin Indra Collini stimmte ihm zu, und sprach sich dafür aus, dass die Lohnnebenkosten statt um 0,3 Prozent um 5 Prozent gesenkt werden sollen.

Halbierung der Parteienförderung zugunsten der jungen Menschen

Collini und Schellhorn forderten eine Halbierung der niederösterreichischen Parteienförderung von 18,6 Millionen Euro auf 9,3 Millionen. Das so freiwerdende Geld solle dann in die Meisterprüfung, den Studienabschluss oder die Berufsausbildung junger Menschen gesteckt werden. Konkret sollen so jedes Jahr 9.300 junge Menschen jeweils 1.000 Euro bekommen.

Collini sagte dazu: „Die Talente unserer Kinder sind die größte Ressource für die Zukunft unseres Landes. Anstatt immer mehr Geld in Parteien zu stecken, müssen wir in das Leben der Jungen und in ihre Bildungsabschlüsse investieren.” Erhalten sollen diesen sogenannten “Zukunfts-Tausender” Menschen zwischen 16 und 30 Jahren – die Vergabe solle an klare Kriterien gekoppelt sein.