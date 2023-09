Landtagssitzung bringt personelle Veränderungen

Im Landtag dreht sich am morgigen Donnerstag das Personalkarussell: Grund dafür ist der Abgang des Perchtoldsdorfer ÖVP-Abgeordneten Martin Schuster. Der 56-jährige Ex-Bürgermeister verabschiedet sich, wie berichtet, nach 15 Jahren aus dem Landtag und wechselt in die Privatwirtschaft.

Martin Schuster verabschiedet sich nach 15 Jahren aus dem Landtag. Foto: privat

Die 35-jährige Marlene Zeidler-Beck (ÖVP) feiert deshalb ein Comeback im Landesparlament: Sie kehrt vom Bundesrat in den Landtag zurück, in dem sie bereits in der zweiten Hälfte der vergangenen Periode vertreten war. Sie wird am Donnerstag neu angelobt. Schusters Funktion als VPNÖ-Klubobmann-Stellvertreter übernimmt Anton Erber aus Bezirk Scheibbs.

Bernadette Geieregger wird (30) wird neue Bundesrätin. Foto: privat

Die jüngste Bürgermeisterin Niederösterreichs, Bernadette Geieregger (ÖVP) aus Kaltenleutgeben im Bezirk Mödling rückt im Bundesrat nach. Gleichzeitig wird Bundesrätin Margit Göll (ÖVP) aus Moorbad Harbach im Waldviertel formal unter den NÖ-Bundesräten neue Erstgereihte. Wenn Niederösterreich im Jänner turnusgemäß für ein halbes Jahr den Vorsitz in der Länderkammer übernimmt, wird sie Präsident des Bundesrates sein.