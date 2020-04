Für ausreichend Schutzmasken bei der Matura ist in Niederösterreich gesorgt. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Bildungsminister Heinz Faßmann lieferten heute gemeinsam mit dem Österreichischen Bundesheer Mund-Nasen-Schutz zur Bildungsdirektion nach St. Pölten.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras nahmen die ersten Masken symbolisch für die rund 139 Bundesschulen in Niederösterreich in Empfang. Den Maturanten wünschen sie alles Gute und viel Erfolg: „In Niederösterreich werden etwa 7.000 Schülerinnen und Schüler zur heurigen Matura antreten, wozu wir ihnen alles Gute und viel Erfolg wünschen. Mit den gelieferten Schutzmasken ausgestattet, werden auch während der Prüfungen die gesundheitlichen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten und damit alle Klassenkollegen, sowie das gesamte Prüfungspersonal geschützt.“

Bildungsminister Faßmann betonte beim Besuch in der Landeshauptstadt, dass es wichtig sei, dass die Wiederaufnahme des Unterrichts mit einer Verhinderung von Infektionen in Einklang gebracht werde. „Ich freue mich, dass wir mit dem Österreichischen Bundesheer einen starken Partner gefunden haben, der uns bei der Auslieferung der Masken an die Schulen unterstützt." „Zur Bewältigung der Krise arbeiten alle Ministerien eng zusammen. Daher ist es für mich selbstverständlich, das Bildungsministerium bei der Verteilung der Masken an Österreichs Schulen mit der logistischen Expertise des Bundesheeres zu unterstützen“, antwortete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Am 4. Mai beginnt die Matura-Vorbereitung

In Niederösterreich sind es über 7.000 Schülerinnen und Schüler, die ab dem 4. Mai ihre dreiwöchige Matura-Vorbereitung beginnen. Darüber hinaus werden rund 1.500 Schüler der Abschlussklassen aus den Berufsbildende Mittlere Schulen (BMS) wieder in die Schule kommen. Bei aller Notwendigkeit der langsamen und schrittweisen Schulöffnung steht die Gesundheit aber weiterhin an erster Stelle, betonten die Politiker in St. Pölten. So wurde Anfang April bekannt gegeben, dass die Zentralmatura 2020, wenn auch mit Änderungen hinsichtlich Durchführung und Bewertung, stattfinden wird. Im Rahmen eines Hygiene-Handbuches wurden verbindliche Regelungen für die Vorbereitung und Durchführung der Zentralmatura festgelegt.

Schriftliche Matura in drei Fächern, mündliche entfällt



„Die schriftliche Matura wird sich so gestalten, dass im Haupttermin nur in drei Prüfungsgebieten geprüft werden wird. Wobei an berufsbildenden Schulen eines der drei Prüfungsgebiete auch eine fachbezogene Klausurarbeit sein kann“, erklären Mikl-Leitner, Teschl-Hofmeister und Heuras. Eine mündliche Matura wird es für die diesjährigen nicht geben, es sei denn eine Kandidatin oder ein Kandidat wünscht, in einem oder mehreren Gegenständen mündlich geprüft zu werden.

2.800 Kinder und Jugendliche werden mittlerweile wieder in den Schulen betreut

Doch nicht nur die Maturanten auch alle anderen Schüler werden nun in Etappen zurück in die Klassenräume kommen. Über den zeitlichen Fahrplan, den Minister Faßmann in der Vorwoche präsentierte, sprachen die Politiker beim Besuch in St. Pölten ebenfalls. "Dass die Schülerinnen und Schüler nun geplant und schrittweise in die Schule kommen ist sicherlich für alle Betroffenen ein wichtiger und richtiger Schritt", waren sich die Vertreter aus Niederösterreich einig. Schon jetzt seien steigende Zahlen von betreuten Kindern in der Schule erkennbar. "Mittlerweile werden rund 2.800 Schülerinnen und Schüler in der Schule betreut, vor Ostern waren es nur 400 und die Tendenz ist eindeutig steigend. An dieser Stelle danken wir auch den Pädagoginnen und Pädagogen die sich in dieser herausfordernden Zeit besonders um ihre Schülerinnen und Schüler bemühen und sie bestmöglich begleiten“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras.