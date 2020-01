Im vergangenen Jahr startete das Land Niederösterreich erneut die bereits etablierte Aktion „Sicheres Wohnen“ um Einbrüchen vorzubeugen. Dafür gab es ein Förderungsvolumen von fünf Millionen Euro. Landesrat Martin Eichtinger zog eine positive Zwischenbilanz: „Insgesamt konnten wir Gesamt-Zuschüsse in der Höhe von rund 700.000 Euro für mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden ausbezahlen“.

Seit 2006 wurden durch die Aktion vom Land fast 51 Millionen Euro an Zuschüssen an mehr als 63.000 Antragsteller ausbezahlt. Insgesamt wurde ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 183 Millionen Euro ausgelöst.

Anträge noch bis Ende des Jahres einreichbar

Die Förderung gilt rückwirkend per 1. Jänner 2019 und endet am 31. Dezember 2020. Die Investition muss in diesem Zeitraum liegen, dann kann bis zum Ende der Frist um eine Förderung angesucht werden. Insgesamt können sich Familien bis zu 2.000 Euro für die Sicherheit in ihrem Haus aus Fördergeldern holen.

Gefördert werden Sicherheitsmaßnahmen wie Sicherheitseingangstüren (ab Widerstandsklasse 3) und Alarmanlagen. Dafür gibt es einen einmaligen nicht rückzahlbaren Zuschuss in der Höhe von 30 Prozent der anerkannten Investitionskosten - bis zu maximal 1.000 Euro.

Der mechanische Sicherheitsschutz wird mit dem Einbau von speziell klassifizierten und genormten Sicherheitstüren bei Mehrfamilien-, Einfamilien- und Reihenhäusern mit bis zu 1.000 Euro unterstützt. Auch der elektronische Sicherheitsschutz mit dem Einbau einer Alarmanlage wird bei Mehrfamilien-, Einfamilien- und Reihenhäusern oder einer Wohnung mit 30 Prozent und auch mit bis zu 1.000 Euro gefördert.

Ansuchen können online unter www.noe.gv.at/sichereswohnen eingebracht werden.