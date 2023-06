NEOS stellen nach Brand eine Anfrage zur Sicherheit in Landeskliniken

Nach dem verheerenden Feuer im Landesklinikum Mödling (LK Mödling), bei dem Ende Mai drei Patienten ums Leben kamen, hinterfragen die NEOS die Sicherheit in Niederösterreichs Landeskliniken. Edith Kollermann, Gesundheitssprecherin der NEOS im Landtag, stellte nun eine Anfrage an den für die Spitäler zuständigen Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). Damit möchte sie mögliche Lücken im Sicherheitskonzept der Krankenhäuser untersuchen.

„In den Spitälern gibt es massive strukturelle und personelle Baustellen. Beim aktuellen Personalmangel ist davon auszugehen, dass es zwangsläufig zu nicht einhaltbaren Sicherheitsvorkehrungen und -überprüfungen kommen könnte“, meint Kollermann.

Edith Kollermann ortet Lücken im Sicherheitskonzept der NÖ-Kliniken. Foto: NEOS

Kollermann fragt nach dem Ausmaß und dem Intervall von Sicherheitsüberprüfungen

So seien aufgrund des Personalmangels derzeit weit über 200 Betten in den Landeskliniken gesperrt, zudem seien rund 80 Posten für die Allgemeinmedizin in den Universitäts- und Landeskliniken in den diversen Sparten ausgeschrieben. Zusätzlich würden einzelne Standorte einen massiven Rückstau an offenen Urlauben und Zeitausgleichsstunden verzeichnen. „Allein in Amstetten bräuchte es mittlerweile 72 Vollzeitarbeitskräfte, um diesen Rückstau bewältigen zu können“, sagt Kollermann.

Von Schleritzko möchte die NEOS-Gesundheitssprecherin wissen, in welchem Ausmaß und Intervall die Standorte auf ihre Sicherheit hin überprüft werden, wie viele Mängel dabei festgestellt wurden und welche Konsequenzen aus dem verheerenden Brand in Mödling gezogen werden.

Darüber hinaus will Kollermann Klarheit darüber, wie viele Dienstposten des Pflegepersonals derzeit nicht besetzt werden können. Ob sie darauf klare Antworten bekommt, bezweifelt sie allerdings: „Die Landesregierung heftet sich Erfolgsmeldungen gerne an die Fahnen, lagert die Verantwortung sonst aber an landesnahe Unternehmen aus. In dem Fall wäre keine Antwort aber auch eine Antwort.“

ÖVP reagiert auf NEOS-Anfrage mit scharfen Worten

Franz Dinhobl, Gesundheitssprecher der ÖVP Niederösterreich, kritisiert Kollermann scharf: „Eine Personaldebatte im Gesundheitsbereich aufgrund des dramatischen Vorfalls im LK Mödling zu führen, zeigt die Dreistigkeit der NEOS. Sie versuchen mit aller Gewalt, politisches Kleingeld auf dem Rücken jener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu wechseln, die in dieser Nacht sofort zur Stelle waren um Menschenleben zu retten. Und sie wollen mit Angst Politik machen – das hat in Niederösterreich nichts verloren.“

Mehr als 20 Menschen seien beim Brand im LK Mödling von Pflegerinnen und Pflergern, Ärztinnen und Ärzten sowie Rettungskräften in Sicherheit gebracht worden. „Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bei allen, die hier geholfen haben, ausdrücklich bedanken. Wir können über die Herausforderungen im Gesundheitsbereich jederzeit politische Debatten führen – aber dort, wo diese Debatte hingehört und nicht am Rücken der engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, setzt Dinhobl fort.