Vor drei Wochen kündigte Wiens Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) die Ausweitung des Parkpickerls auf alle Wiener Gemeindebezirke an. Eine Schreckensmeldung für die FPÖ Niederösterreich, die sich in der vergangenen Landtagssitzung als Verteidigerin des Autofahrers gerierte. Als „verkehrspolitische Kriegserklärung“ versteht FPÖ-Verkehrssprecher Dieter Dorner die Ausweitung.

Denn werktags seien öffentliche Verkehrsmittel nicht ausreichend leistungsfähig. Und mit „betroffenen Nachbarn“ sei nicht verhandelt worden.

Auch die ÖVP sieht die "einseitigen Maßnahmen" skeptisch. Der freiheitlichen Kritik, dass es mehr Tempo bei Straßenbauprojekten wie der S8-Marchfeld-Schnellstraße brauche, entgegnet ÖVP-Verkehrssprecher René Lobner mit dem Verweis auf die umfassenden Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur durch das Land.

„Lückenlose Aufklärung“ verlangt der SPÖ-Klub in der Causa „Festspiele Reichenau“. Im Vorfeld beanstandete der Rechnungshof Intransparenz und Interessenskonflikte rund um die Festspiele. Das Land Niederösterreich förderte die Festspiele mit 462.000 Euro jährlich. In einer Anfrage an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wollen die Sozialdemokraten wissen, „wer für diese missbräuchliche Verwendung von Steuergeld verantwortlich ist“.

Einstimmigkeit herrschte bei der 13,3 Millionen Euro schweren Haftungsübernahme für das Projekt „Zyklotron“ in Wiener Neustadt durch das Land. Der Teilchenbeschleuniger soll Krebspatienten künftig bessere Behandlungen ermöglichen.